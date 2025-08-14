9월 금리인하 기대감 고조 이더리움, 주간 수익률 30% 육박 플랫폼 블록체인으로 자금 몰려 이더리움 경쟁자 솔라나도 20%↑

[헤럴드경제=유동현 기자] 가상자산이 9월 금리인하 기대감으로 들썩이고 있다. 비트코인이 최고가를 갈아치웠고 이더리움은 신고가 경신을 눈앞에 뒀다. 일주일 새 30% 가까이 오른 이더리움을 중심으로 알트코인(비트코인 외 가상자산) 랠리가 펼쳐지는 가운데 시장에서는 유동성이 늘어날 경우 랠리를 이어받을 다음 코인을 주목하고 있다.

14일 코인마켓캡에 따르면 이더리움은 오전 8시 기준 일주일 수익률 29.06%를 기록했다. 시가총액 상위 10개 가상자산 중 가장 크다. 국내 가상자산 거래소 업비트와 빗썸에서 가장 높은 거래금액을 형성하며 유동성도 몰리고 있다. 이더리움은 이날 4년만에 4700달러를 넘어서며 역대 최고가인 4800달러대에 근접했다. 상대적으로 변동성이 낮은 비트코인은 주간 수익률 7%대를 기록했지만 이날 오전 12만3682달러까지 오르며 최고가를 경신했다.

9월 금리인하가 기정사실화되면서 위험자산이 수혜를 입은 것으로 보인다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 93.8%다. 50bp 인하 확률은 6.2%로 ‘빅컷’(0.5%포인트 금리 인하) 기대감도 새어나오고 있다. 중앙은행이 기준금리를 낮출 가능성이 커지면 글로벌 자금은 국채 등 안전자산보다 상대적으로 위험한 주식, 가상자산 등으로 이동하는 경향이 있다.

상승장의 중심인 이더리움은 스테이블코인 등 토큰화된 자산의 밑바탕이 되는 ‘플랫폼 블록체인’ 기대감이 깔려있다. 스테이블코인이 사용되기 위해서는 기반이 되는 플랫폼이 필요한데 이더리움이 대부분 이 역할을 하고 있다. 서클이 발행하는 USDC도 이더리움 표준(ERC-20)을 기반으로 만들어졌다. 올해 스테이블코인 거래량 60% 이상은 이더리움 위에서 이뤄졌다. 이더리움은 스테이블코인을 포함한 전체 실물연계자산(RWA) 시장에서도 50% 이상 점유율을 차지하는 플랫폼 강자다.

플랫폼 블록체인을 두고 이더리움과 경쟁하는 솔라나도 급등세. 시총 상위 10개 가상자산 중 이더리움 다음으로 높은 주간 수익률(19.85%)을 기록했다. 솔라나는 이더리움보다 상대적으로 보안성은 낮지만 속도가 빠르다. ‘밈 코인’ 대부분은 솔라나 기반으로 발행된다. ‘트럼프 코인’인 오피셜 트럼프가 대표적이다. 토큰화된 미국 상장사 주식도 솔라나 기반에서 거래되고 있다. 지난달 6월 말 솔라나 블록체인 기반으로 출시된 xStocks은 60개 이상 미 상장사를 토큰화했다. 이는 크라켓, 바이비트 등 거래소와 탈중앙화 거래소(DEX)에서 거래되고 있다.

솔라나는 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 기대감도 있다. 미국 증권거래위원회(SEC) 기업금융부가 지난 5일(현지시간) ‘리퀴드(유동성) 스테이킹(예치)’을 “증권으로 간주하지 않는다”고 밝히면서 솔라나 ETF에 스테이킹이 포함될 가능성도 있다. 스테이킹이 포함되면 투자자들은 상대적으로 안정적인 ETF를 통해 솔라나에 투자하면서도 이자를 얻을 수 있다. 임민호 신영증권 연구원은 “토큰화된 주식들이 솔라나 베이스로 돌아가면서 주목을 받고 있는데 이후 ETF가 승인되면 내러티브가 형성되면서 자금이 투입될 수 있다”고 했다.