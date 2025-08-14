14일 AX 인재 양성 위한 산·학 간담회 개최 간담회 논의 등 반영해 AI 인재 양성·확보 방안 마련

[헤럴드경제=박혜림 기자] 과학기술정보통신부가 인공지능(AI) 전환 시대에 필요한 산업 맞춤형 융합 인재 양성 해법을 찾기 위해 산업계와 학계, 정부가 머리를 맞댔다.

배경훈 과기정통부 장관은 “AI는 전 산업을 혁신하는 핵심 기반”이라며 “AI 인재 양성·확보 방안을 마련하겠다”고 강조했다.

배 장관은 14일 혁신 AI·SW 교육 현장인 이노베이션 아카데미에서 학계, 산업계 등 전문가들과 AX(AI 전환) 인재 양성 방향에 대한 간담회를 열고 이같이 말했다.

배 장관은 “우리나라가 글로벌 AI 3대 강국으로 도약하기 위해서는 AI에 정통한 인재뿐만 아니라 산업 분야별 전문성과 문제 해결 능력을 겸비한 융합 인재가 절실하다”면서 “앞으로도 현장의 목소리에 지속적으로 귀 기울이며, 실질적인 인재 확보·지원 방안을 마련해 우리 기업의 AI 전환을 지원하겠다”고 약속했다.

과기정통부는 이번 간담회에서 나온 논의 등을 반영해 ‘AI 인재 양성·확보 방안’을 마련한다는 방침이다.

이날 간담회는 AI 인재 부족에 시달리는 산업계와 학계의 의견을 모으기 위해 마련됐다.

조선, 의료, 자동차 등 우리나라를 대표하는 핵심 산업 분야에서 AI 전환을 추진하고 있는 현대자동차, 뷰노, HD조선이 참석했다. 또 AI 솔루션을 제공하는 기업인 NC AI, 정부의 대표적인 AI 인력양성사업인 소프트웨어 마에스트로 출신 창업기업 메이아이, 기업맞춤형 AI서비스를 제공하는 넥스트 스튜디오, 기업의 AI 전환 전략 수립을 지원하는 EY컨설팅도 참석했다.

대학에서는 의사과학자로 연구 중인 서종모 서울대 전기정보공학부 교수를 비롯해 안희갑 포항공대 AI 대학원 책임 교수, 심재영 울산과학기술원 AI 대학원장 등 AX 인재를 양성하고 있는 교육 전문가들이 자리했다. AI융합혁신대학원의 석·박사생, 유관 기관인 한국 인공지능·소프트웨어산업협회와 정보통신기획평가원도 참석했다.

간담회를 통해 한 자리에 모인 기업들은 각 사의 AI 전환 사례, 방향성과 그 과정에서 요구됐던 융합 인재의 역량 및 현장에서의 애로사항을 공유하며, 현장에서 필요로 하는 인재상에 대해 제언했다. 대학 측에서는 산업 변화 흐름을 반영하기 위해 필요한 인재 양성 교육과정과 산업군과 함께 융합 인재 확보를 위한 제도 개선 방향 등을 제시했다.

한편, 오늘 간담회가 열린 이노베이션 아카데미는 자기주도학습⸱동료학습을 통해 SW 개발자를 양성하는 프랑스 ‘에꼴 42’를 2019년부터 도입해 운영한 기관이다. 3無(無교수‧無교재‧無학비) 방식이 특징이다. 현재 AI 역량과 산업 연계형 교육을 강화한 한국형 교육 플랫폼인 ‘코디세이’(Codessey)를 시범 운영 중이며, 내년부터는 본격적으로 코디세이 본과정 운영을 통하여 혁신 AI·SW 인재 양성을 확대할 예정이다.