[헤럴드경제=신동윤 기자] 가상자산 대장주 비트코인이 또 다시 사상 최고가 기록을 경신했다.

14일 글로벌 가상자산 시황중계앱 코인마켓캡에 따르면 한국 시간 오전 7시 49분 비트코인 1개 가격은 12만3681.69달러에 거래됐다. 지난달 14일 기록한 역대 최고가 12만3200달러대를 넘어선 것이다.

앞서 이날 비트코인 가격은 1개당 12만3000달러 선을 지난달 14일 이후 한 달만에 돌파한 바 있다.

연일 상승세를 타고 있는 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 대장주 이더리움 가격도 24시간 전보다 3.53% 오른 4766.99달러를 나타냈다. 지난 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로, 같은 달 기록한 역대 최고가인 4800달러대에 한층 가까워졌다.

솔라나도 5.57% 오른 202.79달러로 200달러를 넘어섰고, 도지코인은 4.21% 오른 0.2459달러를 나타냈다. 시총 3위 엑스알피(리플)도 0.58% 오른 3.28달러다.

기관을 대상으로 한 외환(FX) 및 암호자산 플랫폼 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 “완화된 인플레이션 신호와 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감에 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥종합지수가 사상 최고치 부근에서 움직이는 등 광범위한 자본시장이 (비트코인 상승의) 추진력을 제공하고 있다”고 말했다.

가상자산 분석 업체 10X 리서치는 이날 보고서에서 “신용 스프레드(국채와 회사채 금리차)가 좁혀지고 대출 증가율이 상승하는 등 지속적인 랠리의 조건이 갖춰지고 있다”며 “연준이 금리 인하에 소극적이지만 방향을 전환할 경우 투자자들이 고위험 자산으로 빠르게 자금을 이동시킬 것”이라고 분석했다.

시장은 오는 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 90% 이상으로 보고 있지만, 더 큰 폭의 완화를 요구하는 압박도 커지고 있다고 코인 전문매체 코인데스크는 전했다.

보고서는 또 “비트코인과 주식은 이미 선제적으로 반응하고 있지만, 시장은 여전히 다가올 변화를 완전히 반영하지 않았다”며 추가 상승 가능성을 열어뒀다.

비트코인이 사상 최고가 기록을 갈아치우면서 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자인 로버트 기요사키의 발언이 온라인 상에서 이목을 집중시키고 있다.

지난 11일(현지시간) 가상자산 전문 매체 코인게이프에 따르면 기요사키는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 주식 시장의 대규모 하락 신호가 이미 나타나고 있다고 경고했다.

기요사키는 “401(k) 등 은퇴 계좌를 보유한 베이비붐 세대가 가장 큰 타격을 받을 것”이라며 반대로 금과 은, 비트코인 투자자는 수혜를 볼 것이라고 강조했다.

기요사키는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 서명한 행정명령을 긍정적으로 평가했다. 해당 조치는 401(k) 등 은퇴 계좌에 비트코인과 다른 자산을 편입할 수 있도록 허용해, 기존 달러 중심 자산 구조보다 안정적이라고 의견을 펼쳤다.