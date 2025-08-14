경제관계장관회의 ‘지방중심 건설투자 보강방안’ 2009년 이후 첫 LH 매입 카드, 8000호로 확대 SOC 예타 기준 500억원→1000억으로 완화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 지방의 ‘악성 미분양(준공 후 미분양)’ 아파트 3000호를 매입하겠다고 밝힌 정부가 매입 물량을 8000호로 확대하기로 했다. 매입상한가도 감정가 83%에서 90%로 상향한다. 26년간 묶였던 사회간접자본(SOC)사업 예비타당성조사(예타)대상 기준금액도 500억원에서 1000억원으로 대폭 상향한다.

지방 준공 후 미분양 12년만 최대치…LH 5000호 추가매입

정부가 14일 경제관계장관회의에서 발표한 ‘지방중심 건설투자 보강방안’에 따르면 이번 방안은 건설투자를 보강하고 침체한 지방 건설경기의 활력을 제고하기 위해 마련됐다.

이번 대책의 배경에는 최근 준공 후 미분양 아파트가 급증하고 지방 건설경기가 악화한 데 따른 것이다. 지난 5월 말 준공 후 미분양 수는 2만7013호로 전달 대비 2.2% 증가해 2013년 6월(2만7194호) 이후 처음으로 2만7000호를 넘어섰다. 약 12년만 최대치다.

정부 관계자는 “2017년 이후 비수도권 인구가 93만6000명 감소하는 등 지방 주택수요가 둔화해 주택 초과공급이 심화하고 있다”고 설명했다.

정부는 한국토지주택공사(LH)가 사들이는 지방 준공 후 미분양 매입물량을 3000호에서 8000호로 확대키로 했다. 지난 2월 국토교통부는 2009년 글로벌 금융위기 이후 처음으로 ‘LH 매입 카드’를 꺼내 들었는데, 매입 물량을 5000호 더 추가한 것이다. 매입상한가도 90%로 상향한다.

‘준공 전 미분양주택 환매조건부 사업’(미분양 안심환매 사업)을 활성화하기 위해 취득세도 면제한다.

미분양 안심환매는 지방에서 미분양된 아파트를 주택도시보증공사(HUG)가 준공 전 단계에서 분양가의 50%에 매입해 건설사에 유동성을 제공하고, 건설사는 이를 통해 대출을 상환하거나 건설비를 충당해 사업을 이어간다. 건설사는 준공 후 1년 이내에 수분양자를 찾아 HUG로부터 받은 매입가와 금융비용 등을 돌려주고 아파트를 되사면 된다. 끝내 매수자를 구하지 못하면 소유권은 HUG로 넘어가고 공매 등을 통해 처분된다.

정부는 사업자들의 부담 경감을 위해 HUG의 미분양주택을 매입할 때 취득세·재산세·종부세를 면제해 주기로 했다. 사업 주체가 아파트를 환매할 때도 취득세를 빼준다.

지방 주거·상업용 부동산의 공실문제를 해소하기 위해선 유휴 민간건물을 매입해 통합 청·관사로 활용하는 방안을 신규 도입한다. 올해 상반기 내로 매입기준과 절차 등 제도적 기반을 마련하고, 내년 상반기까지 유휴 부동산 조사 및 청·관사 수요를 매칭하는 작업에 착수하겠다는 계획이다.

공사비용 현실화 추진…SOC 예타 기준금액 500억→1000억으로 상향

공공부문 사회간접자본(SOC) 투자도 확대한다. 올해 SOC 예산인 26조원을 신속히 집행하고, 공공기관에서 내년에 추진하는 사업 중 연내 당겨 집행 가능한 소요를 최대한 발굴해 투자를 확대한다. 철도·도로망 구축계획, 철도 지하화 종합계획 및 활성화 방안 등 중장기 SOC투자 계획도 내년 상반기까지 차례대로 수립할 예정이다.

정부는 1999년 제도 도입 이후 26년 동안 유지하고 있는 SOC사업 예타 대상 기준금액도 500억원에서 1000억원으로 대폭 늘려 사업의 추진속도를 높이겠다는 방침이다.

전국 15개 첨단 국가산업단지가 조기에 착공될 수 있도록 행정절차도 단축하고 세제지원을 연장한다. 광주, 안동 등 4곳에 대해 공공 예타조사 대상사업으로 수시로 선정하고, 조사 기간도 단축(7→4개월)해 연내 예비타당성조사 절차를 완료한다. 수도권에서 지역소재 산업단지로 본사나 공장을 이전하는 기업에 대한 법인세 감면 기간을 현행(7~12년)보다 확대(8~15년)하고 일몰 시기를 당초 2025년에서 2028년까지 연장키로 했다.

건설경기 제고를 위해 공사비용도 더 현실화하겠다는 방침을 밝혔다. 먼저 예타 단계에서는 최근 급증한 공사비를 반영하기 위해 공정별 단가 기준을 재정비하고, 사업구상 단계부터 예타 착수 시점까지의 물가반영 기준도 개선한다.

공사비에 미치는 영향이 커 시장단가를 매년 조사하는 주요 관리공종은 더 확대(2만4315개→2만5569개)해 발주·입찰 단계에서 시장가격이 신속히 반영될 수 있도록 한다. 낙찰단계에서는 100억원 미만 중소공사의 적격심사 낙찰하한율을 2%포인트(p) 수준 상향하고, 시공단계에서는 장기계속공사 중 국가의 책임으로 사업지연이 발생할 경우 인건비, 임대료 등 현장유지 비용을 보상하도록 국가계약법도 개정할 계획이다.

건설업계의 공사비 부담 완화를 위한 대책도 마련했다. 레미콘, 철근 등 주요자재 수급 안정화를 위해 인공지능(AI) 기반 모니터링 시스템을 구축하고 바다골재 및 산림 토석 등 골재채취 인허가에 필요한 행정절차를 간소화한다. 건설 현장의 인력난 완화를 위해 기능인력(E-7-3) 비자 신설 등 해외인력의 현장활용을 지원하고, AI 경력설계 시스템 설계 등 기능인등급제 활성화도 지원한다. 아울러 건설 현장의 효율성 제고를 위해 AI·스마트 기술 도입을 적극 지원하고 관련 규제도 완화할 계획이다.