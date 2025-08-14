‘빅 컷’ 발언까지 나오며 뉴욕증시 이틀 연속 강세…“종목별 순환매 지속”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 미국 물가지표에 대한 우려를 덜고 9월 미 기준금리 인하 기대감이 상승하는 가운데 추가 상승 동력을 얻을 수 있을지 투자자의 이목이 집중된다.

도널드 트럼프 행정부가 미 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)에 대해 금리 인하를 재차 촉구하면서 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 가운데 종목별 순환매가 거세질 수 있다.

14일 한국거래소에 따르면 전날 코스피는 전장보다 34.46포인트(1.08%) 오른 3224.37에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 35.49포인트(1.11%) 오른 3225.40으로 출발해 상승폭을 줄이며 한때 3200선을 내줬으나 장중 다시 오름폭을 키우며 나흘 만에 반등에 성공했다.

유가증권시장에서 외국인이 6359억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 이틀 연속 강세로 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 463.66포인트(1.04%) 뛴 4만4922.27에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 20.82포인트(0.32%) 상승한 6466.58, 나스닥종합지수는 31.24포인트(0.14%) 오른 2만1713.14에 장을 마쳤다.

S&P500지수와 나스닥지수는 이틀 연속 사상 최고치를 기록했다.

7월 소비자물가지수 발표 후 9월 금리 인하 기대감이 치솟으면서 분위기가 매수 우위로 기울었다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 13일(현지시간) 블룸버그TV와 인터뷰에서 “9월 50bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하를 시작으로 일련의 금리 인하가 있을 수 있다고 생각한다”면서 ‘빅 컷(한 번에 기준금리를 50bp 내리는 것)’을 주문한 것이 기대심리에 불을 붙였다.

같은 날 도널드 트럼프 대통령은 취재진과 만난 자리에서 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보를 “3∼4명으로 좁혔다”고 말했다. 이어 금리 1%포인트당 연간 국채 이자로 3600억달러(약 496조원)를 부담하고 있다는 점을 부각하면서 “나는 (기준금리를) 3∼4%포인트 더 낮춰야 한다고 생각한다”고 연준을 재차 압박했다.

이날 국내 증시는 장애물을 어느 정도 덜어낸 만큼 9월 미 기준금리 인하 기대를 반영하며 상승세를 이어갈 가능성이 크다. 업종별로는 차익실현 매물이 출회하고 금리 인하 수혜 업종으로 옮겨가는 순환매 흐름을 보일 것으로 예상된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “트럼프 대통령의 연준 금리 인하 압박이 한층 강화됐다”며 “시장은 9월 금리 인하를 기정사실화하며 금리 인하 수혜 업종을 위주로 순환매가 나타나고 있다”고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 “전날 코스피는 물가 불확실성이 완화하면서 상승했고 외국인 매수세도 지속됐다”면서 “원화 강세 압력으로 외국인 순매수가 강화되는 모습이나 업종별로는 여전히 순환매 흐름이 유효하다”고 봤다.

이어 이 연구원은 “방산, 화장품 업종에서는 실적시즌을 소화한 뒤 주도주 차익실현 심리가 이어지고 있다”며 “반도체 업종이 상승하면서 지수 상승을 견인하는 가운데 이차전지·바이오 등 눌려 있던 업종들이 오르며 소외주 순환매가 나타나는 중”이라고 말했다.

한편, 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)는 이틀 연속 사상 최고치를 경신하며 고공행진을 이어가는 중이다.

닛케이지수는 지난 13일 전날 대비 1.30% 오른 4만3274로 장을 마감했다. 이날 역대 처음으로 4만3000선을 돌파해 한때 4만3451까지 치솟았다.