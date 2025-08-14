액티브 웨어부터 남성 라인까지 포함

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데백화점이 오는 15일 본점 2층에 유통사 최대 규모의 ‘알로(ALO)’ 매장을 연다.

알로는 요가, 피트니스를 비롯한 일상 전반을 아우르는 글로벌 브랜드다.

롯데백화점 본점 알로 매장은 요가웨어, 스포츠 브라 등 액티브 웨어뿐 아니라 스웨트셔츠, 원피스, 언더웨어, 슈즈, 액세서리 등 다양한 제품군을 선보인다. 남성 라인과 웰니스 중심 제품까지 포함해, 성별과 나이를 초월한 고객 경험을 확장해 나갈 계획이다.

롯데백화점은 특별 행사를 준비했다. 15일부터 17일까지 60만원 이상 구매한 고객에게 최대 7% 상당 롯데상품권을 제공한다. 알로의 액세서리를 뽑을 수 있는 캡슐 뽑기 이벤트도 진행한다.

진승현 롯데백화점 패션 부문장은 “국내에서도 프리미엄 웰니스 시장에 대한 고객의 관심이 높아지고 있는 점을 반영해 알로를 본점에 유통사 최대 규모로 연다”라며 “앞으로도 변화하는 소비 트렌드, 고객의 니즈에 맞춰 다양한 브랜드를 발굴하고, 고객 경험을 한층 넓혀갈 수 있는 콘텐츠를 개발할 것”이라고 말했다.