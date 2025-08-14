“‘소버린AI’ 표현 가장 먼저 사용한 기업” ‘마켓플레이스 AI’ 구축해 AI 에이전트 유통 음성·동영상·지도 학습한 멀티모달 모델 구축 현지 맞춤형으로 글로벌 수출도

[헤럴드경제=권제인 기자] “원조 순댓국집이 프랜차이즈에 밀릴 수 없듯이 네이버도 떨어질 수 없습니다”

네이버클라우드가 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트의 최종 2개팀에 들어 ‘소버린(주권) AI’ 원조의 자부심을 지키겠다고 강조했다.

특히 네이버클라우드는 누구나 인공지능(AI) 에이전트를 개발하고 유통할 수 있는 ‘마켓플레이스 AI(가칭)’를 출시해 생태계 확장에 나선다. AI 파운데이션 모델을 개발하는 것을 넘어, 다양한 AI 에이전트를 사용하고 연동할 수 있는 플랫폼을 만든다는 구상이다.

성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 기술총괄은 지난 11일 경기도 성남시 네이버 그린팩토리에서 헤럴드경제를 만나 “네이버는 2021년 국내 최초, 세계 세 번째로 거대언어모델(LLM)을 발표했고 소버린 AI라는 표현을 가장 먼저 사용한 기업”이라며 자신감을 드러냈다.

성 총괄이 주목한 것은 전 국민의 ‘AI 접근성’이다. 누구나 AI 에이전트를 개발·등록·유통할 수 있는 마켓 플랫폼을 구상한 것도 그 일환이다. 그는 “국가 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 금융, 의료, 쇼핑 등 다양한 AI 에이전트가 입점하고 사용자는 자신만의 데이터를 쌓을 수 있는 ‘마켓플레이스 AI’를 만들겠다”고 밝혔다.

성 총괄은 마켓플레이스를 통해 사용자가 AI 에이전트와 소통하며 ‘라이프로그(Lifelog)’를 쌓고, 다른 에이전트와도 연결해 맞춤화된 서비스를 이용할 수 있을 것으로 봤다.

그는 “챗GPT를 쓰다 제미나이를 사용하면 기존 대화를 몰라 답답하듯이, AI 에이전트 간 데이터가 연동되지 않으면 사용자가 불편함을 느끼게 된다”며 “단순히 AI 에이전트를 판매하는 곳을 넘어 사용자 입장에서 편리하게 사용할 수 있는 플랫폼을 만들겠다”고 강조했다.

이와 함께 텍스트, 음성, 이미지, 동영상 등을 모두 이해하는 ‘옴니(Omni) 파운데이션 모델’ 개발 계획도 밝혔다.

성 총괄은 “단계별로 옴니 파운데이션 모델을 개발하고, 테스트하는 것과 하이퍼클로바X 오픈소스 모델을 활용해 음성 에이전트를 시연하는 ‘투 트랙 전략’을 구상하고 있다”며 “소버린 AI만 담을 수 있는 민감 정보인 지도 데이터도 함께 학습시키고자 한다”고 설명했다.

컨소시엄을 확장해 산업별 특화 모델과 설루션의 상용화도 추진한다. 성 총괄은 “데이터는 1조개 토큰 규모가 돼야 인텔리전스(지능)을 발휘할 수 있어 기업들이 가진 데이터를 AI 시대에 적합하게 정리하는 것이 중요하다”며 “특히, 농업 현장의 암묵지(Tacit Knowledge)를 학습해 특화 AI를 개발하는 방안을 고려하고 있다”고 말했다.

글로벌 수출 모델을 확립에도 나설 계획이다. 글로벌 빅테크 기업의 95% 수준의 성능을 내는 대신, 비용 효율을 높인 현지 맞춤형 AI를 구축하겠다는 구상이다.

성 총괄은 “범용인공지능(AGI)이 F1이라면 네이버의 소버린 AI는 양산차로서 시장의 95%를 공략하고자 한다”며 “K-방산이 현지화 전략을 통해 수출에 성공했듯, 네이버도 컨소시엄에 참여할 여러 기업과 함께 소버린 AI를 수출할 계획”이라고 강조했다.