8월 일평균 거래대금 8조2000억원…시장 점유율은 33.7% 출범 만 6개월 되는 9월 말이 변수…‘15%룰’ 향방 주목

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)의 월별 일평균 거래대금이 한국거래소(KRX)의 절반 수준을 넘어섰다. 시장점유율을 급격히 확대하면서 출범 5개월 만에 거둔 성적표다.

14일 금융투자업계에 따르면 12일 기준 넥스트레이드의 8월 일평균 거래량은 2억250만주, 거래대금은 8조2446억원으로 집계됐다.

이는 같은 기간 한국거래소 일평균 거래량(11억6584만주)의 17.4%에 해당하며, 거래대금 기준으로는 한국거래소(16조2278억원)의 50.8%에 이른다.

올해 3월 4일 넥스트레이드가 출범한 이후 월별 일평균 거래대금이 한국거래소의 절반 수준을 넘어선 건 이번이 처음이다.

신 정부 출범을 계기로 국내 주식 거래가 급증했던 6월 이후 시장 전체 거래량과 거래대금이 하락세를 그리는 와중에도 점유율을 꾸준히 늘린 결과다.

넥스트레이드의 국내 주식시장 거래대금 점유율은 최근 21거래일 연속 30%선 밑으로 내려가지 않은 채 고공행진을 이어가고 있으며, 그 결과 7월 31.8% 수준이었던 시장 점유율은 8월 들어 33.7%로 상승했다.

출범 첫 달까지만 해도 넥스트레이드의 국내 주식시장 거래대금 점유율이 3.8%에 불과했다는 점을 고려하면 놀라울 정도의 성장세다. 출범 시 10종이었던 상장종목 수는 현재 788개로 늘었다.

문제는 매월 말일을 기준으로 최근 6개월간의 일평균 거래량이 시장 전체 거래량의 15%를 초과하면 안 된다는 현행 자본시장법 규정이다.

해당 규정은 출범 만 6개월이 되는 9월부터 적용되는데, 올해 3월 4일부터 8월 12일까지의 넥스트레이드 일평균 거래량은 약 18만주로 시장 전체 거래량의 11.4% 수준이었다.

그러나 현재 수준의 거래량이 유지된다면 내달 24일 전후에는 15.0%선을 넘어설 것으로 보인다. 9월 말일을 기준으로 ‘15% 룰’이 발동되면서 거래 중단이나 거래량 조절을 위한 제한 도입 등으로 혼란이 초래될 여지가 있다는 이야기다.

이에 업계에선 규제 완화 주장이 고개를 들고 있으며 넥스트레이드 측은 금융당국 등과 관련 논의를 진행 중인 것으로 전해졌다.

넥스트레이드 관계자는 “(당국이) 이번 달 안에 방안을 내놓을 것으로 예상 중이다. 15% 룰은 준수해야 하지 않겠느냐는 쪽인 것 같은데 방침이 정해지면 9월 말 15%가 넘지 않도록 노력하는 등 액션 플랜을 강구하게 될 것”이라고 말했다.

일각에선 한국거래소가 구축한 인프라 위에서 거래 수수료만 취하는 대체거래소와, 기업 상장과 시장감시 등 시장 운영·관리를 함께 책임지는 한국거래소가 기울어진 운동장에서 경쟁 중이란 지적도 나온다.

한 증권가 관계자는 “주문을 넣으면 넥스트레이드와 한국거래소 시장 중 싼 쪽에서 체결되는데 같은 조건이라면 넥스트레이드쪽에서 거래가 이뤄질 가능성이 크다”면서 “거래소는 시장 운영·관리 비용이 발생하기 때문에 개인투자자가 체감하긴 힘들어도 수수료가 미미하게 더 높기 때문”이라고 설명했다.