[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]대구시와 경북도가 13일 안동 경북도청에서 ‘대구경북공동협력TF’를 출범시키며 본격 가동에 들어갔다.

정부 국정기획위원회는 이날 오후 대국민보고회에서 국정 5개년 계획 등을 발표했다.

특히 수도권 일극 중심의 성장전략으로는 더 이상 국가 발전을 이끌기 어렵다고 판단하고 ‘5극 3특’ 중심의 국가균형성장전략을 행정안전부와 지방시대위원회 주도로 속도감 있게 추진할 계획이다.

대구경북공동협력TF는 두 지역의 공동 현안을 체계적으로 논의하고 전략적 대응 방안을 마련하기 위해 구성된 행정 협력기구다.

김호진 경북도 기획조정실장과 오준혁 대구시 기획조정실장이 공동단장을 맡았으며 경북연구원과 대구정책연구원이 공동으로 전략 수립과 연구를 지원한다.

이날 회의에서는 지역발전 핵심 현안을 중심으로 초광역 SOC, 미래전략산업, 문화·관광권 개발, 사회·환경 등 분야별 핵심 협력 과제를 우선 논의 대상으로 선정했다.

이후 선정된 과제들은 양 시·도의 협의를 거쳐 협력방식과 세부 추진방향을 확정해 나갈 예정이다.

초광역 SOC 분야에는 신공항, 대구경북순환철도망, 영일만항 등이 포함됐다.

미래전략산업 분야는 미래모빌리티, AI로봇, 이차전지, 바이오 등이, 문화·관광개발 분야는 포스트 APEC, 초광역 관광그리드 사업이, 사회환경 분야는 인재양성과 탄소중립 등이 추진된다.

경북도와 대구시는 이번 TF를 시작으로 기존 민간 협력 거버넌스인 ‘한뿌리상생위원회’를 확대·재편하고 시도민 대표와 전문가 그룹 등 분야별 협력 네트워크를 확충해 민관이 함께하는 협력 기반을 한층 강화할 계획이다.

또 TF 회의를 정례화해 현안별 협의와 사업화를 신속하게 추진하고 필요시 별도 협의체를 구성하는 등 협력의 폭을 지속적으로 넓혀나갈 예정이다.

김호진 경북도 기획조정실장은 “대구경북 공동 협력 체제를 바탕으로 양 시도가 더욱 긴밀히 협력해 지역 현안을 해결해 나가겠다”며 “대구경북의 주요 정책과 사업이 새정부의 주요 정책으로 협력·추진되면서 국가 균형성장 전략을 선도해 나가는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “지금은 지역의 성공이 곧 국가의 성장으로 이어지는 지방시대”라며 “대구와 경북이 함께 성장할 수 있는 협력사업을 발굴하고 그 결과물들이 대구경북의 성공에 마중물이 될 것”이라고 밝혔다.

이날 회의에 참석한 이철우 경북지사는 “대구·경북은 가장 혁신적이고 가장 빠르게 변하는 지역으로 인공지능(AI)이라든지 신기술, 반도체 등 우리가 할 수 있는 것들을 공동으로 개발해서 빨리 우뚝 설 수 있도록 지혜를 모아 달라”고 말했다.