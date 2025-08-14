[헤럴드경제=함영훈 기자] 경제력과 군사력 지표에서 모두 일본을 뛰어넘은 2025년, 속 시원한 광복절 80주년 연휴 전날, 와락 쇼핑하고 싶은 날이다.

쇼핑을 넘어 문화와 라이프스타일, 전통인문학, 이웃의 인정을 모두 느낄수 있는 국가대표 시장이 있다. 바로 전국 10대 K-관광마켓이다.

▶전통시장은 K-관광의 총아

주말인 지난 9일 충북 단양구경시장에서 열린 미식축제는 마늘을 가장 싫어한다는 트라큘라 조차 단양마늘을 즐긴다는 기발한 컨셉트로 드라큘라 백작 코스프레한 스태프가 ‘토털 마늘 다이닝’을 국민 여행단에게 제공해 큰 즐거움을 선사했다.

단양구경시장은 한국관광공사가 선정한 K-관광마켓 10선 중 한 곳이다.

사전 예약 참가자 60명은 웰컴 드링크인 단양구경주 칵테일, 마늘빵, 마늘 순댓국, 마늘 떡갈비(닭강정)와 디저트로 제공된 흑마늘 아이스크림까지 올댓 마늘푸드를 즐겼다. 또 ▷전통주를 활용한 칵테일바 ▷디제잉 및 재즈 밴드 공연 ▷드라큘라 포토존 ▷마늘 비즈 팔찌 만들기 등 다양한 이벤트도 이어졌다.

이처럼 로컬의 라이프스타일과 문화가 한데모인 전통시장은 어느 곳을 여행하든 반드시 들러야 할 곳이고, 그곳만 봐도 해당지역을 매력을 확인할 수 있다.

한국관광공사가 엄정한 심사 끝에 인증한 전국 10곳 K관광마켓에선 단양구경시장 같은 ‘종합 여행’을 즐길수 있다. 정부와 관광공사는 전통시장의 관광 매력을 키워 ‘K-관광 마켓’을 대한민국 대표 관광상품으로 육성한다고 밝힌바 있다. 전통시장의 즐길거리와 먹거리, 볼거리를 발굴하고, 연계 관광지와 결합한 관광코스를 개발했다.

▶서울풍물,대구서문,인천신포,광주양동

서울 풍물시장은 시장 전체가 주황동(구제의류), 초록동(골동품) 등 7가지 무지개색 콘셉트로 구분되어 있다. 색깔에 따라 내 마음이 먼저 닿는 곳부터 시작해 구석구석을 둘러돈다. 청춘 1번가 테마존에서 7080 교복을 빌려입고 다방에 앉아 레트로 감성을 즐긴 다음, 인근의 청계천과 동대문, DDP, 동묘 등 서울 대표 관광지까지 즐길 수 있다.

대구 서문시장은 납작만두, 컵막창, 계란김밥 등을 먹으며 버스킹, 대규모 미디어파사드, 미디어아트 등 볼거리를 함께 즐기는 곳이다. 인근에 이월드 테마파크, 대표 번화가인 동성로, 김광석 거리와 근대문화골목 등 대구 대표 관광명소까지 둘러볼 수 있다.

인천 신포국제시장은 만두, 닭강정, 공갈빵, 타르트 등 유명 먹거리로 입이 즐겁고, 인근에는 19세기 말 개화기의 이야기를 품은 개항장 거리, 차이나타운과 월미도 테마파크 등이 있어 볼거리도 풍부하다. 대한민국 1호 스마트관광도시구역 답게 ‘인천 e지’ 앱을 통해 똑똑하고 쾌적한 여행을 즐긴다.

광주 양동전통시장은 통맥(통닭·맥주)축제, 건맥(건어물·맥주)축제, 리버마켓 야시장 등 주제별 행사와 요리·공예 일일 수업 등의 추억거리가 가득하다. 언제나 문화예술 공연·전시가 있는 아시아문화전당, ‘MZ핫플’ 동명동 카페거리와 양림동 벽화마을까지 인근 관광지에서는 아기자기하고 밝은 감성을 느낄 수 있다. 벽화마을에선 신여성, 풍각쟁이 개화신사 코스프레를 할 수 있는 의상대여점도 있다.

▶수원남문,속초수산,단양구경시장

수원 남문로데오시장은 호두과자, 달고나 등 길거리 음식 판매와 비즈 공예 등 쥬얼리 가판이 설치되는 수원 골목마켓에 들러 물건을 사고 청소년 야외공연장, 로데오 아트홀에서 청년들의 노래·춤·전시 등을 감상할 수 있는 곳이다. 인근의 공방거리에서 도자기, 패브릭 공예 등 나만의 작품을 만들어본 뒤, 화성행궁-팔달문, 조선향교 등을 걸으며 조선시대 전통문화와 현대문화를 함께 느껴볼 수 있다.

속초 관광수산시장은 바다를 끼고 있어 현지에서 잡은 수산물을 구경하고 속초아이 대관람차에서 바다를 한눈에 조망할 수 있으며, 무동력선인 갯배를 타고 피난민들이 살던 아바이마을에서 과거 어른들의 삶의 모습과 발자취를 느껴볼 수 있다.

단양 구경시장은 마늘만두, 흑마늘 누룽지 닭강정 등 단양 특산품인 마늘을 활용한 먹거리가 가득하고, 주변에 국내 최대규모의 민물고기 생태관인 다누리아쿠아리움과 2019 한국관광의 별에 선정된 만천하스카이워크가 있다.

▶순천웃장, 안동구시장연합, 진주논개시장

순천 웃장은 대한민국 국밥과 남도음식의 메카이다. 매년 5월에는 남도 음식거리 축제, 9월 8일에는 국밥 축제가 열릴 만큼 맛있는 국밥집이 많이 있고, 인근에 순천만 국가 정원과 순천만 습지, 드라마촬영장 등이 있어 가족, 친구들과 함께 추억을 남기기에 좋다.

안동 구시장연합은 찜닭 골목, 떡볶이 골목, 갈비 골목 등 음식특화거리와 전통 탈을 이용한 ‘마스크데이페스티벌’ 등 즐길 거리가 준비되어 있고, 인근에 하회마을과 병산서원에서 선비문화를 체험해볼 수 있어 식도락 여행이 가능하다.

진주 중앙·논개시장은 낮에는 꽈배기, 꿀빵, 식혜 등의 간식, 밤에는 진주 맥주 진맥, 닭튀김, 조개술찜 등 다양한 안주를 맛볼 수 있으며, 풍광이 아름다운 진주성과 남강, 유등테마공원과 진양호 등의 관광지가 가깝다.