전 세계 중앙은행, 2022~2024년 연간 금 순매입 1000톤 스테이블코인 확산, 금리 인하 압력 높이며 금 투자 매력 부각

[헤럴드경제=문이림 기자] 트럼프 2기 정부가 들어서면서 금값이 최근 역대 최고치를 새로 썼다. 전 세계 중앙은행이 금 매입을 확대하며 금값을 끌어올리는 가운데 스테이블코인 확산도 금값 상승세에 한 몫했다.

지난 8일 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 선물 가격은 장중 온스당 3534.10달러(약 4888만 원)로 치솟아 사상 최고가를 경신했다. 트럼프 행정부 2기 집권 이후 관세 전쟁 등 대외 불확실성이 커지며 안전자산 선호가 강해졌지만 금값 상승세는 그 이전부터 이어져 왔다. 2022년부터 본격화된 전 세계 중앙은행의 대규모 매입 흐름이 금값 하방을 지지해온 핵심 요인이다.

14일 세계금위원회(WGC)에 따르면 전 세계 중앙은행의 연간 금 순매입은 2022년 1082톤, 2023년 1037톤, 2024년 1045톤에 달했다. 2010~2021년 평균(연 473톤)의 두 배 이상이다. 전 세계 중앙은행의 금 보유량은 지난해 약 3만6000톤으로 브레튼우즈 체제 전성기였던 1960년대 중반(약 3만8000톤)에 근접했다.

금값 상승세도 가파르다. 2022년 대비 2024년 금 선물 가격은 46.72% 상승했고 2022년부터 이달 12일까지 상승폭은 89.06%에 달한다.

금은 이자가 없는 자산이기에 실질 금리 상승기에는 매력이 줄지만 크레딧·디폴트 리스크가 없는 ‘최후의 보루’로 여겨진다. 2022년부터 미국 실질 금리가 올랐음에도 금값은 강세를 유지했다. 지정학적 리스크가 안전자산 선호를 자극했기 때문이다. 특히 2022년 러-우 전쟁 발발 당시 세계 중앙은행 금 보유량은 전년 대비 543톤 늘며 사상 최대 증가폭을 기록했다.

브릭스(BRICS) 5개국(브라질·러시아·인도·중국·남아공)의 금 보유량은 2022년 5385톤에서 2024년 5743톤으로 증가했다. 중국과 폴란드가 대표적인 금 매입 국가다. 두 나라는 올해 들어 각각 67톤, 18톤의 금을 매수했다. 중국 인민은행은 2024년 11월 매입을 재개한 뒤 2025년 7월까지 9개월 연속 금을 순매수했다.

준비자산 체계에서도 금의 위상은 높아졌다. 유럽중앙은행(ECB)은 지난 6월 보고서에서 “금이 유로를 제치고 세계 2대 준비자산 지위를 차지했다“고 밝혔다. 현재 전 세계 공식 외환보유고 비중은 금 20%, 유로 16%, 달러 46%다. 외환보유액에서 금이 차지하는 비중은 미국 75%, 독일 74%, 이탈리아 71%, 프랑스 72%에 달한다.

전 세계 중앙은행은 금 매입을 지속할 것으로 보인다. WGC의 ‘Central Bank Gold Reserves Survey 2025’에 따르면 전 세계 73개 중앙은행 중 95%가 향후 12개월 내 글로벌 금 보유량이 늘어날 것이라고 전망했다. 이 가운데 43%는 자국 금 보유를 실제로 늘릴 계획이라고 답했다. 각국 통화의 신뢰를 떠받치는 최종 담보는 여전히 금인 셈이다.

이런 가운데 스테이블코인의 확산도 금 가격을 지지하는 새로운 메커니즘이 될 수 있다는 분석이 나온다. 지난달 트럼프 미국 대통령은 미국 내 스테이블코인 산업 규제의 근간이 되는 ‘지니어스 법안’(GENIUS Act)에 서명했다. 스테이블코인이 제도권 안으로 편입되고 대규모 확장이 본격화될 전망이다.

스테이블코인은 가치 안정을 위해 달러와 1대1로 연동된다. 이때 발행사는 발행 규모만큼 안전한 자산을 담보로 보유해야 한다. 이 담보의 상당 부분이 미 국채다. 스테이블코인 발행이 늘어날수록 미 국채 메입 수요가 커지고 국채 가격이 오르면서 금리는 하락한다.

최예찬 키움증권 연구원은 “금은 금리와 역의 상관관계를 갖기 때문에 금 보유의 기회비용을 줄여 투자 매력을 높이는 요인으로 작용할 수 있다”고 설명했다. 스테이블코인 확산이 금리를 낮추는 간접 효과를 통해 금값 상승 압력으로 이어질 가능성은 충분하다는 의미다.

일각에서는 스테이블코인이 디지털 자산 접근성을 높이면서 일부 자금이 금 대신 암호화폐로 이동할 수 있다는 전망도 나온다. 달러 스테이블코인을 활용하면 비트코인 투자 장벽이 낮아서다. 24시간 거래·분할 매매·글로벌 송금 등 전통 금 시장이 제공하지 못하는 편의성도 비트코인의 장점이다.

전문가들은 비트코인이 아직 안전자산으로서 금을 대체하기에는 한계가 있다고 본다. 가격 변동성이 크고 실물 사용처가 없어서다. 최 연구원은 “금이 비트코인을 대체하는 분기점은 비트코인이 중앙은행의 보유자산으로 편입 되는 시점”이라며 “그전까지 안전자산의 역할은 금의 고유한 영역”이라고 말했다.