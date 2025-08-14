‘셀프 겸직 허가’→‘셀프 실태조사’…겸직활동 규제 법령 부실 논란 조 구청장, 지난해 두번째 심사에서 ‘임대업’ 겸직 재허가 강남구, 1월 7월 두차례 조 구청장에 대한 실태조사 “추가 자료 받지 않고, 총무과 직원이 전산 통해 실태조사”

[헤럴드경제=박병국 기자] 자치단체장들의 겸직활동을 규제하는 법령이 부실하게 제정돼 사실상 실효성을 잃었다는 지적이 거세지고 있다. 이미 ‘임대업 셀프허가’ 논란까지 빚었던 조성명 구청장은 지난해 허가를 다시 받은 뒤, 겸직 이행 과정의 규정 위반 여부를 따지는 실태조사 또한 스스로 진행한 것으로 확인됐다. 조 구청장 논란으로 이미 한차례 겸직심사시 외부위원이 참여하도록 관련 법령이 개정됐지만 개정된 규칙으로도 여전히 지자체장의 위반 여부를 따질 수 없는 법령의 맹점이 드러났다는 지적이 제기된다.

14일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 강남구 총무과 직원들은 올해 1월과 7월 두차례에 걸쳐 조 구청장의 겸직활동 준수사항 위반 여부 등 실태조사를 진행했다. 강남구는 지난 1월 한달 간 실태조사를 하고, 조 청장을 포함한 총 10명의 공무원의 ‘영리업무 금지 및 겸직활동 준수사항 직급별 위반인원’과 ‘위반시 조치결과 현황’에 대해 “해당없음”으로 기재했다.

‘지방공무원 복무에 관한 예규(이하 복무규칙)’에 따르면 지자체장은 매년 1월과 7월 겸직허가를 받은 공무원의 실제 겸직내용을 확인하여 허가내용과 동일한지, 영리업무 금지 규정 및 공무원의 겸직활동 준수사항 등의 위반사항이 없는지 등을 조사해야 된다.

조사 결과, ▷겸직허가 신청 시 허위 또는 부실한 자료 제출 ▷허가받은 업무와 실질적으로 다른 업무 종사 ▷중대한 사정 변경으로 인한 허가 취소 필요성이 인정되는 경우 등이 적발되면, 위반 정도에 따라 겸직허가 재심사, 취소, 징계 의결 요구 등의 조치를 할 수 있다.

실태조사를 하고, 규칙 위반 여부시 조치를 내릴 수 있는 권한 자체가 조 구청장에게 있다는 의미다.

행정안전부는 조 구청장의 ‘임대업 셀프 허가’ 논란이 일자 2023년 7월 심사시 3명 이상의 외부위원을 두는 내용으로 관련 법령을 개정했다. 강남구는 지난 2022년 행정국장 등 내부 공무원들로만 구성된 심사위원회를 꾸리고 조 구청장에 대한 겸직 여부를 심사, ‘허가’의견으로 의결했다. 당시 겸직심사 허가권자는 조 구청장이었다. 2년마다 겸직심사를 받아야 된다는 규정에 따라 조 구청장은 지난해 6월 겸직심사를 다시 받았다. 강남구는 당시 개정된 규정에 따라 변호사, 교수, 대기업 전 임원 등 외부위원 3명과 행정국장, 총무과장, 감사과장 등 내부 직원 3명으로 구성된 심사위를 꾸려 겸직심사를 하고 ‘허가’의견으로 의결했다. 겸직허가는 심사위원 과반 찬성으로 의결된다. 위원회에 여전히 절반의 구청 직원이 포함돼 있고, 위원회 구성과 운영 주체 또한 강남구라는 점에서 심사 과정이 형식적으로 흐를 수밖에 없는 구조라는 지적이 나온다. 지자체장에 대한 겸직 심사 규정이 한차례 강화됐지만 이를 감시할 규정은 여전히 구멍이 뚫려 있는 것이다.

겸직허가는 물론, 이후 이뤄지는 실태조사에서 ‘징계사유’에 해당하는 심각한 문제가 발견됐을 경우 다른 직원과는 달리 구청장에게 징계를 내릴 수도 없다. 지방공무원법 3조에 따르면 징계는 단체장에게는 해당 되지 않기 때문이다.

강남구 등에서 이뤄지는 ‘자가진단’ 식으로 진행되는 실태조사도 문제다. 복무규칙은‘실제 겸직 수행여부’, ‘허가내용일치여부’, ‘겸직요건 위반여부’, ‘기타 의무 위반여부’ 등 실태조사표를 예시로 들고 있지만, 구체적인 실태조사 방법은 제시하지 않고 있다.

강남구의 경우 실태조사 진행에 앞서 겸직이 ▷직무능률을 저해하는지, 공무에 대해 부당한 영향을 미치는지, 해당 지자체의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는지 등 총 6개에 항목에 대해 ’체크리스트를 스스로 작성하게 한다. 구는 이렇게 받은 ‘실태조사’ 결과를 바탕으로 공무원이 겸직 위반 여부를 판단한다. 이는 구청장 뿐만 아니라 겸직을 하는 모든 직원에게 해당되는 내용이다. 강남구 관계자는 “구청장도 다른 직원들처럼 기존에 신고한 겸직 내용에 이행여부 체크리스트는 제출했다”며 “이 내용을 바탕으로 직원들이 전산망을 통해 위반 여부를 체크했다”고 말했다.

실태조사의 명확한 지침이 없다보니, 방법도 제각각이다. 강남구와 달리, 서대문구의 경우 겸직신고를 했을 경우 6개월간의 수익발생 내역 등 증빙서류를 제출 받는다. 종로구의 경우 겸직 허가 시에 겸직수익이 높을 우려가 있는 건에 대해서는 ‘조건부 허가’를 한다. 그 경우는 매월 실적보고서, 증빙서류를 제출받는다.

‘겸직심사위원회에 외부위원 3명을 두게한 규정도 허점이 있다. 복무규칙은 겸직허가를 내기 위해서는 과반이상의 찬성의견이 필요하다고 규정하고 있지만, 겸직위원 인원 수 전체에 대한 규정은 없다. 외부위원 3명 모두가 반대 의견을 내도, 내부 공무원 수를 조정해 찬성 의견으로 의결 할 수 있다는 뜻이다.

상황이 이렇자 지자체 장의 겸직 관리에 대한 근본적인 재검토가 필요하다는 목소리가 나온다. 한 구청 관계자는 “겸직심사를 강화해도 지자체장의 법위반 여부를 내부 직원들이 하기에는 문제가 있다”며 “구청장의 겸직심사는 서울시가, 서울시장의 겸직심사는 행정안전부가 하는 식으로 법 개선을 고민해볼 수 도 있다”고 말했다.

지자체 장의 겸직 자체를 막아야 된다는 의견도 있다. 서휘원 경제정의실천시민연합 정치입법팀장은 이와 관련해 “심사를 받고, 그에 따른 점검을 거치는 과정에서 여러가지 문제점이 생길 수 있다”며 “지자체장의 경우 권한이 강해진 만큼 겸직을 원천 금지 해야 된다”고 말했다.