[헤럴드경제=김주리 기자] 한국에서 여아 자녀를 선호하는 비율이 30여년 전보다 세 배 가까이 뛰어오르며 세계 1위에 올랐다.

11일 갤럽 인터내셔널이 지난해 10월부터 올해 2월까지 전 세계 44개국 성인 4만4783명을 대상으로 “아이를 단 한 명만 가질 수 있다면 어떤 성별을 원하느냐”를 물은 조사에서 한국인의 28%가 딸을 선택했다. 이는 일본·스페인·필리핀(26%), 방글라데시(24%)보다 높은 수치다. 반면 한국에서 아들을 원한다는 응답은 15%에 그쳤다.

연령별로 보면 60대 이상만 아들(23%)을 딸(20%)보다 조금 더 선호했고 50대 이하에서는 모두 딸을 더 원했다. 특히 30·40대 여성의 경우 딸 선호도가 40%를 넘었다.

1992년 같은 조사에서는 58%가 아들, 10%가 딸을 원한다고 답했다. 당시 50대 이상은 무려 79%가 아들을 원했으며 20대조차 아들 선호도가 42%에 달했다.

출생성비도 크게 변했다. 통계청에 따르면 여아 100명당 남아 수는 1990년 116.5명으로 아들 쏠림이 심했지만 2008년 이후 자연 성비 범위(103~107명) 안으로 진입했고 2023년에는 105.1명으로 안정됐다.

영국 이코노미스트는 이달 6일 “인류 역사상 처음으로 여러 지역에서 딸 선호가 나타나고 있으며 한국이 대표 사례”라고 분석했다. 성별 인식 변화, 미혼 남성 증가, 여성 혐오에 대한 반성, 일부 문화권의 ‘신붓값’ 관습 약화 등을 이유로 꼽았다.

매체는 또 “남성의 학업 성취도가 떨어지고 전 세계 수감자의 93%가 남성인 점이 부모의 걱정을 부른다”고 지적했다. 실제로 사회학자들은 “딸이 아들보다 돌봄에 적극적이고 부모 부양 가능성이 높다”고 설명한다.

아울러 입양에서도 여아가 선호되는 현상은 뚜렷한 것으로 나타났다. 2010년 발표된 연구에 따르면 미국의 입양 부모는 딸을 입양하기 위해 최대 1만6000달러(약 2200만원)를 추가로 지불할 의향이 있는 것으로 나타났다.