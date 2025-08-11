일본 변호사 사칭한 협박 메일, 팩스 활개 2023년 8월부터 2년간 총 44건 발생 잠잠하다 올림픽공원 협박 등 다시 활개

[헤럴드경제=안효정 기자] 일본 변호사를 사칭한 테러 협박 사건이 지난 2년간 총 44건 접수됐다. 이 협박의 주체는 아직 특정되지 않았는데 경찰은 “일본 당국과 공조를 통해 밝혀내겠다”고 밝혔다.

서울경찰청 관계자는 11일 오전 정례 간담회에서 일본 변호사를사칭한 테러협박 사건과 관련해 2023년 8월부터 최근까지 총 44건이 접수됐다고 밝혔다. 이 가운데 이메일을 통한 협박이 18건, 팩스 협박이 26건이었다. 26건의 팩스번호가 모두 같진 않았으나 최근 신고 접수된 황산테러 협박과 올림픽공원 테러협박 등 2건이 같은 번호로 확인됐다. 현재 해당 두 사건은 병합돼 사이버수사대에서 수사 중이다. 피의자는 아직 특정되지 않았다.

지난 7일 교육기관과 학생을 대상으로 ‘황산 테러’를 예고한 팩스가 왔다는 신고가 경찰에 들어왔다. 가라사와 다카히로 일본 변호사 명의였다. 10일 발생한 올림픽경기장 폭발물 설치 협박 팩스는 변호사 이름은 달랐으나 팩스 번호는 동일했다.

경찰은 피의자를 특정하기 위해 일본 측과 공조하고 있다. 경찰 관계자는 “인터폴 공조수사 3차례, 형사사법공조를 5차례 요청했고 지난 1월 일본 대사관 관계자들과 공조회의도 했다”고 설명했다.

일본 변호사 명의를 내세운 테러협박 사례는 2년째 이어지고 있다. 2023년 8월 “이재명 더불어민주당 대표를 살해하지 않으면 서울에 폭탄을 터트리겠다”는 내용의 협박글이 시작이었다. 하지만 여전히 용의자조차 특정하지 못한 상태다.

이에 대해 경찰 관계자는 “메일이나 팩스, 인터넷 자료는 휘발될 가능성이 있어 신속하게 받아야 하는데 국제공조는 시간적 한계가 있다”면서 “일본에서 회신이 늦게 오거나 자료가 휘발되는 경우가 있어 피의자 특정 단서 확보에 곤란함이 있다”고 설명했다.

일본 내에서도 변호사 명의의 협박사건이 발생했다. 일본 당국의 수사로 일부 사법처리되기도 했다고 경찰은 전했다. 다만 한국으로 발송된 테러 예고와 같은 인물의 소행인지는 수사가 이어지고 있다.

경찰 관계자는 “실현가능성 여부는 불문하고 국민 불안감이 가중되고 공권력이 낭비되고 있어 공조수사를 통한 사법처리를 위해 노력하겠다”면서 “변호사 이름이 사칭된 것이고 피의자 특정 전까지는 누가 어디서 보낸 것인지 알 수 없어 (일본이 아닌) 다른 나라일 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.