[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]왕얜췬(王彦群) 중국 둔황시 당서기를 단장으로 한 대표단이 지난 7일과 8일 이틀 간 경주를 공식 방문했다.

11일 경주시에 따르면 이들의 이번 방문은 실크로드를 매개로 한 역사·문화적 공감대를 바탕으로 양 도시 간 교류 협력을 확대하기 위해 이뤄졌다.

양 도시는 지난 7일 경주청사 내 대외협렵실에서 문화·관광·학술 등 다양한 분야의 교류를 약속하는 우호도시 협정 의향서를 체결했다.

경주는 신라 불교문화의 상징인 석굴암을 보유한 도시로, 둔황은 세계문화유산인 모가오석굴로 유명하다.

모가오석굴은 수천 점의 불상과 벽화를 간직한 동서문명의 교차점으로, ‘동방의 루브르’로 불리며 세계적인 명성을 얻고 있다.

특히 신라 고승 혜초가 인도 순례 후 집필한 ‘왕오천축국전’이 둔황 모가오석굴 내 장경동(藏經洞)에서 발견되는 등 양 도시는 천년의 역사를 함께 해왔다는 평가를 받고 있다.

둔황시 대표단은 방문 기간 불국사와 석굴암, 경주 역사유적지구 등 주요 문화유산을 둘러본 뒤 일정을 마치고 귀국했다.

왕얜췬 둔황시 당서기는 “경주와 둔황은 실크로드를 통해 불교문화와 세계유산을 공유해온 도시로서 다양한 분야에서 협력 잠재력이 매우 크다. 미래지향적인 동반자 관계로 나아가길 기대한다”고 밝혔다.

주낙영 경주시장은 “이번 방문은 실크로드라는 인류 공동 유산을 기반으로 한 새로운 협력의 출발점으로, 공동의 실크로드 프로젝트를 추진해 한중 문화교류의 모범 사례로 발전시키겠다”고 말했다.