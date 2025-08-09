[헤럴드경제=문영규 기자] 검사 출신으로 과거 ‘모래시계 검사’로도 알려진 홍준표 전 대구시장이 이재명 정부가 추진하는 검찰 개혁과 관련해 “검찰의 자업자득”이라며 비판했다.

홍준표 전 시장은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “윤석열 한동훈의 정치 검찰 여파로 검찰이 해체 위기에 이른 것은 검찰의 자업자득이 아닐 수 없다”고 지적했다.

홍 전 시장은 “차제에 더는 정치검찰이 나올 수 없도록 국가수사기능 전체를 재정비하는 게 검찰 개혁의 본질이 될 것 같다”며 “앞으로 검사의 권위와 권력도 폭락해 검사 하겠다는 사람도 대폭 줄어들 것”이라고 우려했다.

그는 “검찰은 미국처럼 공소청으로 격하되어 검찰 권력 만능시대는 종지부를 찍을 거 같다”며 “두 사람의 수사 권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라고 했다.

이어 “윤석열, 한동훈이 이재명 잡겠다고 전국 검사의 10%인 200여명을 동원하여 이재명 부부를 탈탈 털었는데 그 이재명이 대통령이 됐다”며 “입법, 사법까지 장악한 이재명이 가만히 넘어가겠나? 두 사람의 수사권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라고 평했다.

홍 전 시장의 검찰개혁 언급은 이재명 정부가 추진 중인 검찰 수사권-기소권 분리와 관련한 입법을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

더불어민주당과 정부, 대통령실은 7일 검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청·공소청·국가수사위원회를 신설하는 내용의 검찰개혁에 관한 최종안을 오는 26일까지 확정하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.