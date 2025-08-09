[헤럴드경제=문영규 기자] 박찬욱 감독이 미국 작가 조합(WGA)의 파업 기간 규정을 위반해 조합에서 제명됐다.

WGA는 HBO 시리즈 ‘동조자’ 작가인 박찬욱 감독과 돈 맥켈러의 제명을 발표했다고 8일(현지시간) 버라이어티 등이 보도했다.

앞서 미국 작가 조합은 2023년 파업 기간 파업 규정을 위반한 7명을 징계했다. 이 중 4명은 제명 처분에 항소했으나 박찬욱 감독과 돈 맥켈러는 항소하지 않았다.

박찬욱 감독과 돈 맥켈러는 지난 2024년 4월 공개된 ‘동조자’의 공동 집필을 맡은 바 있다.

WGA는 2023년 5월부터 9월까지 스트리밍 서비스 작가에 대한 보수 문제, 인공지능(AI)을 활용한 제작사들의 대본 작업 가능성과 작가 처우 개선 등을 요구하며 파업을 진행했다.

당시 작가들은 글로벌 스트리밍 시장 확대에 따른 처우 개선을 요구했으나 노사 합의에 실패하면서 파업에 돌입했다.

‘동조자’는 베트남계 미국 작가 비엣 타인 응우옌의 동명의 소설을 원작으로 한 7부작 시리즈 드라마다.

베트남 전쟁이 끝나고 미국으로 건너간 북베트남 스파이의 이야기로, 박찬욱 감독의 두 번째 드라마이자 세 번째 해외 작품이다. 호아 수안데, 로버트 다우니 주니어, 산드라 오 등 배우들이 출연했다.

WGA에 소속된 작가들은 만명이 넘는 것으로 알려졌다. 이에 당시 영화 제작과 TV 프로그램 방영이 중단되며 큰 손실을 입었다.

박찬욱 감독은 오는 9월 영화 ‘어쩔수가 없다’ 국내 개봉을 앞두고 있다.