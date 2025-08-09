복합 취약점 신속 탐지, 패치 생성 기술 우승 상금 400만달러 획득

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 보안 기술 경진 대회 ‘인공지능(AI) 사이버 챌린지(AIxCC)’에서 1위를 차지했다고 9일 밝혔다.

AIxCC는 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)이 총상금 2250만달러를 걸고 개최하는 글로벌 보안 대회다. 삼성전자 연합팀 ‘팀 애틀랜타’는 삼성리서치와 조지아텍, KAIST, 포스텍 등에서 모인 보안 연구원 40여명으로 구성됐다.

결승전에서 팀 애틀랜타는 복잡한 보안 취약점을 신속하게 탐지하고 정확한 보안 패치를 생성하는 기술을 선보이며 우승을 거머쥐었다. 상금은 400만달러다.

삼성전자는 이번 성과를 계기로 AI 기반 보안 기술 경쟁력을 높이고 글로벌 보안 생태계 협력을 확대할 방침이다. 김태수 삼성리서치 상무는 “앞으로도 글로벌 보안 전문가들과 협업해 삼성전자의 보안 기술력을 더욱 높여가겠다”고 말했다.