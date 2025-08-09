“연이은 사고 통렬히 반성…재해 근본 원인 규명이 우선”

[헤럴드경제=정호원 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 최근 인명 사고가 발생한 포스코이앤씨의 고속도로 건설 현장을 찾아 안전 점검에 나섰다.

9일 업계에 따르면 장 회장은 이날 오전 9시 경기도 광명시 옥길동 광명∼서울고속도로 연장 공사 현장을 방문해 약 2시간여에 걸쳐 그룹안전특별안전진단TF 회의를 주재하고, 작업장의 안전 관리 실태를 직접 확인했다.

장 회장은 회의에서 “연이은 사고에 통렬히 반성한다”며 “재해의 근본 원인을 명확히 규명하는 것이 우선”이라고 강조했다고 전해졌다.

장 회장은 외부 전문가와 사내 경영 진단 조직이 공동 조사에 착수해 신속히 원인을 파악하고 실효성 있는 개선책을 마련하라고 지시했다. 또 해외 유수 기업을 직접 방문해 안전 관리 선진 사례를 습득·도입하겠다는 구상도 밝힌 것으로 알려졌다.

이날 회의에는 박화진 전 고용노동부 차관, 임무송 대한산업안전협회장 등 외부 안전 전문가와 포스코 노동조합 김성호 위원장, 송치영 포스코이앤씨 사장, 김현출 안전보건센터장을 비롯해 모든 사업 담당 본부장이 참석했다.

회의 직후 장 회장은 사고가 발생한 지점을 찾아 작업 환경과 안전 조치를 점검했다.

해당 현장에서는 지난 4일 오후 미얀마 국적의 근로자가 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하던 중 감전으로 추정되는 사고를 당해 의식을 되찾지 못하고 있다. 포스코이앤씨는 전국적 103곳 모든 공사와 신규 인프라 수주 활동을 중단한 상태다. 서울 서초구 서리풀 복합시설 개발사업과 신반포21차 재건축 사업(오티에르 반포) 등의 현장 공사를 멈췄으며, 가덕도신공항 부지 공사 컨소시엄(공동수급체)에서도 탈퇴했다.