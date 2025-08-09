서민위 사무총장, 경찰 출석하며 기자회견

[헤럴드경제=정호원 기자] 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 고발한 시민단체 경찰조사에 출석하며 대통령실과 여야 인사 전반에 대한 전수조사를 요구했다.

시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장은 9일 오전 서울경찰청 마포청사에서 기자 회견을 열고 “대통령실, 더불어민주당 다른 국회의원 및 보좌관을 대상으로 네이버, 카카오페이, LG CNS 주식 투자 관계에 대해 완벽하고 투명한 수사를 진행해야 한다”고 말했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 6일 서민위의 고발 접수 후 사흘 만에 김 사무총장을 고발인 신분으로 불러 조사에 착수했다. 김 사무총장은 “이번 사건은 국가 경제를 힘들게 하고 국기를 문란하게 했다는 점에서 지금 진행되는 특검보다 더 중차대한 일”이라며 “수사팀은 매일 언론 브리핑을 진행하라”고 요구했다.

그는 고발 후 이 의원에게 개인적인 연락을 받았냐는 취재진 질문에는 “그런 것은 없었다”고 답했다.