기상청 “남부지방 안전사고 유의” 당부

[헤럴드경제=정호원 기자] 이번 주말 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 국지성 폭우가 쏟아질 전망이다.

9일 기상청에 따르면, 이날 전남 해안과 제주도에 비가 시작돼 오전에는 충남 북부, 전남권, 경남 남해안으로 확대되며, 오후부터는 전국 대부분 지역으로 비구름이 확산하겠다.

수도권과 강원 중·남부는 밤에 대부분 비가 그치겠지만, 충청권은 일요일 새벽까지, 남부지방은 일요일 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

특히 남부지방은 이날 오후부터 다음날 오전 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 집중될 것으로 예보됐다. 전남 해안과 경남 남해안은 시간당 70㎜ 이상의 폭우가 쏟아질 가능성도 있다. 다만 정체전선에서 먼 지역일수록 강수량도 적어지면서 충청권이나 서울을 포함한 그 밖의 지역의 강수량은 많지 않겠다.

주말 이틀간 예상 강수량은 ▷서울·인천·경기 북부와 서해5도 5㎜ 미만 ▷경기 남부와 강원도 5㎜ 안팎 ▷대전·충남 남부·충북 북부 10∼60㎜ ▷세종·충남 북부·충북 중부 및 북부 5∼40㎜ ▷ 광주·전남에 50∼100㎜ (일부 전남 해안 200㎜ 이상 ▷전북에 30∼100㎜ ▷ 부산·울산·경남 50∼100㎜(많은 곳 경남 남해안 200mm 이상, 부산·울산 150㎜ 이상) ▷대구·경북 남부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) ▷ 제주도 30∼80㎜(일부 많은 곳은 100㎜ 이상)로 예보됐다.

기상청은 “아직 수해가 복구가 완료되지 않은 남부지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 예상된다”며 “각종 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의해달라”고 당부했다.

비가 내리는 동안 기온은 일시적으로 내려가겠으나, 습하고 무더운 날씨가 이어져 최고 체감온도가 31도 이상 오를 전망이다. 이날 낮 최고기온은 27∼30도, 일요일 아침 최저기온은 20∼26도, 낮 최고기온은 28∼33도로 예보됐다.