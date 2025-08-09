당국 검사 이후 대부업 철수 금감원, 기관경고·과태료 3억7200만원

[헤럴드경제=정호원 기자] OK저축은행이 금융당국과의 ‘대부업 철수’ 약속을 어기고 계열사를 통해 대부업을 이어온 사실이 적발돼 중징계를 받았다.

9일 금융권에 따르면 금융감독원은 OK저축은행에 대해 기관경고와 함께 3억7200만원의 과태료를 부과했다. 금융사 제재 종류에는 등록·인가 취소, 영업정지, 시정명령, 기관경고, 기관주의 등이 있는데 기관경고부터 중징계로 분류된다.

OK저축은행은 2023년 6월 모기업인 OK금융그룹이 대부업에서 완전 철수하는 조건으로 계열사 러시앤캐시(아프로파이낸셜대부)의 자산·부채를 흡수·합병하는 영업양수도 인가를 받았다. 그러나 금감원 검사 결과, 그룹 내 두 개 계열사가 지난해까지 대부업을 영위한 사실이 확인됐다.

금융당국은 OK금융그룹이 올해 초 해당 계열사를 폐업해 현재는 대부업에서 완전히 철수한 상태라고 밝혔다.

또 OK저축은행은 대주주 적격성 심사 과정에서 계열사 내 대부업체 정보를 일부 누락해 자료를 허위 제출했으며, 경영공시에서도 해당 업체들 정보를 누락했다.

이번 제재 대상에는 고객 자금을 횡령한 혐의도 포함됐다.

OK저축은행 직원 A씨는 2021년 3월부터 10월까지 예적금 만기가 지난 장기 미연락 고객 6명의 예적금을 임의로 해지해 1억6900만원을 횡령했다. A씨는 이 과정에서 다른 고객이 제출한 실명확인증표 사본을 이용해 이 고객 명의로 입출금 계좌를 개설한 뒤 자신의 횡령금 입출금 용도로 사용한 것으로도 드러났다.

다른 지점의 직원 B씨는 2014년부터 2018년까지 지인 등 5명의 통장과 도장, 비밀번호를 직접 관리하면서 이를 이용해 2억5300만원을 횡령했다.