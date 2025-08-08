이재명 정부 출범 이후 첫 방위사업추진위 개최 노후 링스 대체 해상작전헬기-Ⅱ 구매계획 의결

[헤럴드경제=신대원 기자] 한국형전투기 KF-21 보라매의 공대지 능력이 2년여 가량 빨라진다.

정부는 8일 제170회 방위사업추진위원회를 열고 이 같은 내용의 한국형전투기(KF-X) 체계개발기본계획 수정안을 의결했다.

수정안은 기존 체계개발기본계획에 공대지 무장능력 확보를 위한 추가무장시험 계획을 구체화해 반영했다.

추가무장시험 계획이 승인됨에 따라 애초 2028년 말부터 적용 예정이었던 KF-21의 공대지 능력은 2027년 전반기부터 단계적으로 조기 확보할 수 있게 됐다.

방위사업청은 “이를 통해 우리 군의 공중전력 강화는 물론 항공산업의 경쟁력 증대와 방산 수출 확대에도 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한국형전투기 사업은 장기 운영 중인 F-4, F-5 전투기 도태에 따른 부족소요 보충과 미래 전장운용개념에 부합되는 성능을 갖춘 한국형전투기를 확보하는 사업이다.

사업기간은 2015년부터 2028년까지로 총사업비는 약 8조8142억원에 달한다.

이날 방추위에서는 해군 함정에 탑재하는 노후화된 해상작전헬기 링스(Lynx)를 대체하는 해상작전헬기-Ⅱ 구매계획안도 심의·의결했다.

방사청은 사업을 통해 기존 헬기 대비 체공시간과 표적 탐지능력이 향상된 해상작전헬기를 확보함으로써 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 적 잠수함 등의 수중·수상세력 탐지와 신속 공격 능력이 향상될 것으로 기대했다.

사실상 미국 록히드마틴 시콜스키의 UH-60 블랙호크를 기반으로 한 MH-60R 시호크가 단일후보로 거론된다.

사업기간은 올해부터 2032년까지로 총사업비는 약 3조원 이상이 될 것으로 보인다.

아울러 이날 방추위에서는 최근 전쟁에서 확인된 무인체계의 유용성을 고려해 유도로켓을 탑재하고 근접교전을 수행할 수 있는 근접교전을 수행하는 전투용 무인수상정을 국내 연구개발로 확보하는 전투용 무인수상정 사업추진기본전략안도 심의·의결했다.

2027년부터 2036년까지로 총사업비는 약 6094억원이다.

이와 함께 총사업비 약 9078억원이 투입되는 리본부교-Ⅱ 사업추진기본전략안과 총사업비 9998억원 규모의 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 배치-Ⅱ 사업추진기본전략안도 이날 방추위에서 의결됐다.

한편 이날 방추위는 이재명 정부 출범 이후 처음 열렸다.