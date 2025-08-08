[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] 전남 고흥군은 국토교통부가 주관한 2025년 지역수요 맞춤지원사업 공모사업에 ‘도양愛(애) Parking(파킹) & 休(휴) 주차타워 조성사업’이란 명칭으로 응모해 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

이번 공모사업은 지역 인구감소에 대응하고 지역 특화 자원을 활용한 생활거점 조성을 통해 지역 활력을 도모하기 위한 사업으로 전국 12개소가 선정됐으며, 사업당 국비 최대 25억 원이 지원된다.

고흥군이 선정된 ‘도양애 파킹앤 휴주차타워 조성사업’은 국비 25억 원을 포함해 총사업비 50억 원이 투입되며, 도양읍 녹동항 일원에 주차타워(3층 4단, 166면)와 휴게공간(1277㎡ 규모)을 조성하는 사업이다.

고흥군 도양읍 녹동항은 주말마다 드론쇼와 바다 불꽃 축제가 열리는 지역으로 연간 수십만 명이 방문하는 관광 명소지만 주차 공간 부족으로 인해 주민과 관광객 모두 불편을 겪어 왔다.

공영민 군수는 “이번 공모사업은 녹동항 일원의 오랜 염원이었던 공영주차장 확보 문제를 해결하는 것은 물론, 각종 행사 시 반복되던 주차난 해소에도 큰 계기가 될 것”이라고 말했다.