[헤럴드경제=김보영 기자] 영국의 60대 남성이 치아에 생긴 균열을 방치했다가 생명을 위협하는 ‘뇌농양’ 진단을 받은 사례가 알려졌다.

5일(현지시간) 미러에 따르면 영국 북서부 위럴에 거주하는 그레이엄 벨(61)은 어느날 여행을 준비하던 중 갑자기 극심한 두통을 호소하기 시작했다. 아내는 남편의 얼굴이 한쪽으로 처진 것을 보고 즉시 병원으로 데려갔다.

병원에서 진행한 초음파 검사 결과, 그의 뇌에서는 지름 3cm에 달하는 농양이 발견됐다. 검사 후 그레이엄은 전문 신경센터인 월튼 센터로 이송됐고, 의료진은 감염 속도를 고려해 긴급 수술을 결정했다.

수술 후 증상은 일시적으로 호전됐지만, 며칠 만에 상태가 다시 악화되기 시작했다. 패혈증이 발병한 것이었다. 그는 농양을 다시 배출하기 위해 급히 재수술을 받았다.

그레이엄은 “감염 치료를 위해 고용량의 항생제를 투여했다”며 “그 감염은 사실 금이 간 치아의 감염에서 비롯된 것이라는 것을 알게 됐다”고 말했다.

그레이엄은 치아 균열이 이러한 심각한 결과를 초래할지 전혀 예상하지 못한 것으로 전해졌다. 그는 “입 안에 통증이나 붓기가 전혀 없어 문제가 있다는 걸 알 수 없었다”라고 말했다.

두 번째 수술 후, 그레이엄은 6주 동안 병원에서 종합적인 치료를 받았다. 치료로 농양은 크게 줄었지만, 흉터 조직으로 인해 인지 장애가 남게 됐다.

아내 수는 “여전히 의사소통과 움직임에 문제가 있지만, 치료를 받고 가능한 한 정상에 가깝게 돌아가려고 노력하고 있다”고 말했다.

뇌농양은 뇌 조직 내로 침입한 세균으로 인해 발생한 농양을 말한다. 매우 드물게 발생하지만 생명을 위협할 수 있는 감염성 질환으로, 주로 60세 이하 남성에게서 나타난다.

치아 질환 및 치과 치료가 뇌농양의 직접적인 원인이 되는 경우는 흔하지 않지만, 치근단이나 치주 병소, 발치, 근관 치료 등으로 인해 발생할 수 있다.

주요 증상으로는 둔한 두통과 함께 오심, 구토, 목의 경직, 발작, 신체 마비 등이 있으며, 치료 후에도 뇌의 흉터나 다른 손상으로 인한 신경학적 후유증이 남을 수 있다.