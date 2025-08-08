[헤럴드경제=김유진 기자] 세르비아의 다르코 글리시치 공공투자부 장관이 아침 생방송 인터뷰 도중 돌연 말을 더듬고 안면 마비 증상을 보이다 쓰러졌다. 뇌졸중 진단을 받은 그는 즉시 병원으로 이송돼 응급 수술을 받았으며, 현재 상태는 호전된 것으로 전해졌다.

5일(현지시간) 글리시치 장관은 세르비아 한 방송국의 생방송 뉴스 프로그램에 출연해 돌연 쓰러졌다.

당시 진행자와 대화를 이어가던 그는 갑자기 말이 어눌해지고 웅얼거리는 듯한 발음을 내기 시작했다. 당황한 듯 오른손으로 입을 가린 그는 왼쪽 눈만 깜빡이는 등 편마비 증세를 보였고, 헛기침 후 말을 이어가려 했으나 증상은 악화됐다.

진행자들은 즉시 방송을 중단했고, 글리시치 장관은 곧 의식을 잃은 채 병원으로 긴급 이송됐다. 즐라티보르 론차르 보건부 장관은 “혈전과 출혈이 동시에 나타나 힘든 수술을 거쳤다”며 “다행히 제때 병원에 도착해 수술을 받을 수 있었고, 뇌졸중은 초기 몇 시간이 생사를 가른다”고 말했다.

알렉산다르 부치치 대통령은 소셜미디어를 통해 “글리시치 장관의 상태가 좋아졌고 대화도 나눴다”며 “그를 병원에서 만나 기쁨을 감출 수 없었다”고 전했다. 쓰러진 직후에는 “힘내! 항복은 없어”라는 메시지와 함께 두 사람의 사진을 올리기도 했다.

글리시치 장관은 세르비아 집권 여당인 진보당(SNS) 집행위원장을 겸하며 부치치 대통령의 측근으로 알려져 있다.

전문가들에 따르면 뇌졸중은 뇌혈관이 막히는 허혈성 뇌졸중과 터지는 출혈성 뇌졸중으로 나뉜다. 주요 증상은 ▲편측마비 ▲언어장애 ▲시각장애 ▲갑작스러운 두통과 어지럼증 등이며, 대부분 글리시치 장관 사례처럼 예고 없이 발생한다. 초기 대응이 늦으면 사망률과 후유증 위험이 크게 높아지는 만큼, 의심 증상이 나타나면 즉시 병원을 찾아야 한다.