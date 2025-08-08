[헤럴드경제=김보영 기자] 입추가 지난 시점에 또 한차례 ‘장마’가 찾아올 전망이다. 9일부터 남부 지역을 중심으로 최대 200㎜의 많은 비가 올 것으로 예상된다.

8일 기상청에 따르면 남쪽의 덥고 습한 북태평양고기압과 북쪽에서 남하하는 상대적으로 건조한 공기가 거세게 충돌하면서 정체전선이 만들어져 9일 낮부터 제주와 남부지방에 강한 비가 내릴 전망이다.

이후 북서쪽에서 내려오는 건조공기 때문에 정체전선상 중규모 저기압이 발달하면서 9일 오후부터 10일 아침까지 호남을 중심으로 시간당 강우량 30∼50㎜의 집중호우가 쏟아질 예정이다. 고도 약 1.5㎞ 지점에서 부는 빠른 바람인 ‘하층제트’까지 가세해 수증기를 추가로 공급하면서 강수량이 늘어날 것으로 보인다.

전남과 경남에는 호우특보 수준의 비가 내릴 가능성도 있다. 10일까지 예상 강수량은 전남 해안과 경남 해안에 최대 200mm 이상, 광주·전남 내륙과 부산·울산에 최대 150mm 이상, 전북 남부에 최대 120mm 이상, 대구·경북 남부와 제주에 최대 100mm 이상이다.

10일 낮이 되면 중규모 저기압이 우리나라를 빠져나가면서 정체전선이 제주 남쪽으로 내려가 일시적 소강 상태를 보일 전망이다. 이후 11일 북태평양고기압이 재차 북쪽으로 확장하면서 다시 제주부터 중부 지방까지 올라올 것으로 예상된다.

기상청은 “정체전선 형태에 따라 남부지방에서 비가 내리고, 북태평양 고기압이 확장하면서 중부지방까지 강수가 확대되는 패턴은 장마와 흡사하다”면서 “장마는 계절적 특징이 있어 여름철 7월 말부터 8월 사이 흔히 발생하고 그밖에도 정체전선 조건이 만족돼 내리는 강수는 언제든 있어 왔다”고 설명했다.