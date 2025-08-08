[헤럴드경제=김유진 기자] 지난달 29일 오전 10시, 충남 서해 천수만에 고수온주의보가 발령됐다. 수온이 조피볼락(우럭)의 한계 수온인 28도에 근접하자, 어민들은 대량 폐사를 막기 위해 방류를 택했다.

8일 충남 태안군 고남면 해역에서는 10개 가두리 양식장 어민들이 5~10㎝ 크기 조피볼락 68만 700마리를 바다로 풀었다. 전염병 비감염이 확인된 개체만 선별해 방류한 것이다. 같은 날 천수만 내 보령시 오천면 소도 해역의 2개 양식장도 15만 8,800마리를 추가 방류했다.

이렇게 바다로 방류한 물고기는 합계 84만여 마리에 달한다. 해당 양식장 등은 새로운 치어(어린 물고기) 입식 비용으로 마리당 약 700원씩, 최대 5000만 원까지 지원을 받게 된다.

피같은 우럭을 바다로 방류한 건 뜨거워진 바닷물 때문이다.

태안 해역에는 현재 105개 어가가 34.8㏊ 규모에서 조피볼락·숭어 등을 키우고 있으며, 총 사육량은 2,279만 마리에 이른다. 한 어민은 “정성껏 키워왔지만, 이대로면 폐사가 우려돼 살리는 게 우선이라고 판단했다”고 말했다.

충남도와 시·군은 긴급 방류에 따른 어종 보호를 위해 포획 금지 기간을 설정하고, 2차 방류도 준비한다.

지난해 충남에서는 고수온으로 조피볼락·전복 등 824만 마리가 폐사해 97억 3,600만 원의 피해가 났다. 고수온주의보 지속 일수도 증가 추세다: 2018년 41일, 2019·2020년 각 22일, 2021년 35일, 2022년 62일, 2023년 54일, 지난해 71일.