서울시, 건축기행 방문 우수건축물 프레스투어 신길중학교 등 2022~2024 건축상 수상건물 5곳 방문

‘여기가 학교 맞냐’는 질문을 많이 하세요. 옥상 포함 건물 구석구석 19개 정도 되는 마당에 아이들이 쉬는 시간마다 나와 뛰놉니다. 집처럼 아늑하되 삭막하지 않은 공간이 되도록 설계했습니다. 신길중학교 설계자 이현우 이집건축사사무소 대표

[헤럴드경제=김희량 기자] 천편일률적인 직사각형 건물구조 대신 테라스하우스를 연상시키는 마당들이 군데군데 숨어있다. 신도시의 상가주택 단지를 연상시키는 박공지붕들이 눈길을 끌고 있는 이 곳은 어딜까. 정답은 바로 ‘학교’였다.

‘집처럼 작고 낮은 마을 같은 학교’를 목표로 만들어진 교사(校舍)의 마당들은 아이들의 쉼터이자 바자회 등 활동 공간으로 쓰인다. 학교의 요청으로 옥상에는 데크와 어닝(차양 시설)이 새로 설치돼 놀이터가 됐다.

서울 영등포구 신길중학교는 학생들의 창의성과 개성을 최대한 발휘할 수 있도록 공간의 입체성을 살린 덕에 2022년 서울시 건축상 우수상을 받았다. 학교 설계를 맡은 이현우 건축가는 “지붕 하나당 교실이 하나인데 이 지붕의 모양도 각양각색”이라며 “입체성을 극대화하면서도 아이들이 자신이 좋아하는 공간 하나쯤은 가질 수 있도록 재밌는 공간을 만드려고 노력했다”라고 설명했다.

7일 서울시가 진행한 건축기행 방문 우수건축물 프레스투어는 신길중학교를 비롯해 2022~2024년 서울시 건축상(이하 건축상)을 수상한 건물들인 생각공장, BUNKER대방청소년센터, 신흥시장 클라우드(CLOUD), 원서작업실 등을 탐방하는 일정으로 구성됐다.

서울시는 1979년부터 한국 건축문화를 선도하는 건축가를 발굴하는 건축상을 운영 중이다. 건축상 수상 작품들은 발굴을 넘어 건축이 도시를 변화시키는 모습과 서울시가 나아갈 방향에 대한 본보기를 제공하는 역할도 한다.

이번 투어 대상이 된 곳들은 올해 오세훈 서울시장이 서울시내 혁신건축물 직접 찾은 건축기행지에 포함됐던 곳이다. 설계자와 함께 건물을 직접 돌아보며 어떻게 공간이 설계됐고 실제 활용되고 있는지를 보면서 건축이 도시와 맺는 연결성을 알려준다.

서울 영등포구의 대로변에 있는 ‘생각공장(2023년 건축상 우수상)’은 지식산업센터다. 10만㎡의 연면적에 지어진 이곳에서는 약 5000명의 사람들의 일터다. 근로자들 입장에서 정면으로 보이지 않지만 건물에 가까워질수록 시야에 들어오는 선큰(sunken, 개방된 지하)을 통해 지하에 광장을 만들었다.

김동관 건축가는 생각공장을 가로지르는 여러 길을 만들어 건물이 도시의 장벽이 아닌 열린 공간이 되도록 했다. 김 건축가는 “3면이 아파트인 특성인 곳이라 큰 건물이 자칫 기존 보행자를 막을 수 있다”면서 “삭막한 도시 도로가 아닌 매미소리 같이 자연을 조금이나마 느낄 수 있는 걷고 싶은 출근길이 건물을 가로지르도록 만들었다”고 설명했다.

이날 투어에서는 리모델링·가설건축물·작업실 등 다양한 유형의 수상작들을 만나볼 수 있었다. 동작구에 있는 ‘벙커 대방 청소년센터(2023년 건축상 우수상)’는 과거 군사시설이었던 지하 벙커를 계단식 공연장, 실내 농구장 등이 있는 다층구조 수련시설로 탈바꿈시킨 곳이다.

터널 속 놀이터로 들어가는 듯한 출입구를 지나며 아이들이 각종 놀이기구를 들고 자유롭게 놀 수 있는 넓은 계단식 공간이 나타난다. 설계자인 조진만 조진만건축사사무소 대표는 “전쟁의 유산이기도 한 이 공간은 와인저장고, 자재창고 등 여러 사용 주체들이 거쳐갔던 곳”이라며 “전시, 행사, 게임방 등 아이들이 꾸려나갈 있도록 공간의 여백을 살리고 환기를 고려한 소방설계에 특히 신경을 썼다”고 말했다.

지난해 건축상 대상 수상작인 용산구 신흥시장의 클라우드는 서울시가 건축주였던 공공 가설건축물이라는 점에서 차별화됐다. 전통시장들을 젊은이들이 찾는 ‘MZ들의 핫플레이스’로 만들었다는 평가가 나온다. 이곳의 핵심은 48개의 흰 기둥이 만들어낸 아케이드다. 마치 비닐풍선 안에 둘러싸인 듯한 느낌을 자아내며 밀집된 식당들은 유럽의 골목시장을 연상케 했다.

해당 작업을 진행한 위진복 UIA 건축사사무소 소장은 “고도제한이라는 이 지역의 한계를 극복하기 위해 시장과 3년 이상 협의를 통해 시장에 새 지붕을 만들었다”며 “위에서 내려다 볼 때는 남산타워 색이 비쳐 야간에는 또다른 매력을 가진다”고 안내했다.

마지막으로 방문한 원서작업실은 전통과 어우러진 하이브리드 건축을 시도한 건물이다. 서울 종로구 북촌한옥마을에 자리잡은 원서작업실은 외장은 노출콘크리트지만 목조주택으로 설계된 5개의 지붕이 눈길을 끈다. 코너에 기둥 대신 창을 배치하는 구조로 은행나무로 대표되는 주변의 풍경을 최대한 살렸다.

건축주이자 설계자인 류재은 건축가는 “전통의 기본은 지키되 새로운 시도가 가능하다는 것을 보여위한 건물”이라며 “용마루 선의 방향과 처마선의 경사에 차이를 둬 기존 마을과 자연스럽게 어우러지도록 했다”라고 말했다.

서울시는 이처럼 창의적 시도를 하는 건축가에 대한 지원을 확대하고자 지난 6월 ‘K-건축문화종합지원계획’을 발표한 바 있다. 이에 올해 건축상에서는 신진건축상도 신설됐다. 시는 43회 건축상 대상작인 ‘코어해체시스템(한양규, 푸하하하건축사사무소)’을 포함해 총 8점에 대한 시상을 9월 제17회 서울건축문화제 개막행사와 함께 진행할 예정이다.