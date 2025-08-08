[헤럴드경제=김보영 기자] 한국·베트남 합작 영화 ‘엄마를 버리러 갑니다’가 현지 박스오피스에서 흥행에 성공하며 3일 만에 손익분기점을 돌파했다.

지난 1일 베트남에서 개봉한 이 영화는 가난한 거리 이발사 환(뚜안 쩐)이 치매에 걸린 어머니 홍다오(홍다오)를 돌보던 중, 한국에 거주하는 형에게 도움을 요청하면서 펼쳐지는 가족 이야기를 그린 작품이다.

베트남에서 ‘베트남 사위’로 불리는 정일우와 베트남의 유명 배우 뚜안 쩐, 홍다오의 캐스팅 소식이 전해지면서 제작 단계부터 현지의 큰 관심을 받았다.

현지 매체 브이엔익스프레스에 따르면 개봉 직후 영화는 관객몰이에 성공, 3일간 800억동(약 42억원) 가까운 수익을 올리며 손익분기점을 넘어섰다. 이 영화의 일일 매출은 200억동(약 10억원)이상으로, 이는 일본의 신작 애니메이션 ‘코난’의 세 배에 달하는 수치다.

배급사 CJ는 주말 동안 80만명 이상의 관객을 동원하며 올해 베트남 영화 중 가장 높은 오프닝 성적을 기록했다고 밝혔다.

흥행 배경으로는 가족애를 다룬 따뜻한 스토리가 베트남 관객들의 정서와 맞아떨어졌다는 분석이 나온다. 특히 베트남의 생활 문화와 감정을 세심하게 반영한 점이 관객들의 몰입을 이끌었다는 평가다.

현지의 한 관람객은 “영화를 보고 행복감이 넘친다. 영화를 보고 긍정적인 에너지도 받았다. 집에 가서 바로 엄마에게 전화해서 사랑한다고 전하고 싶다”고 말했다.

제작진도 관객들의 반응에 만족감을 드러내고 있다. 제작에 참여한 판 지아 낫 린은 많은 젊은이들이 어머니를 모시고 영화를 보러 와서 서로에게 하지 못했던 많은 이야기를 털어놓았다며 “영화가 주는 치유의 기운이 널리 퍼지기를 바란다”고 말했다.

‘엄마를 버리러 갑니다’의 연출은 한국의 모홍진 감독이 맡았다. 그는 시나리오 집필을 위해 베트남으로 가서 현지의 생활 방식과 문화를 직접 체험한 것으로 전해졌다. 모홍진 감독은 “가족애가 강한 베트남에서 아프지만 따뜻한 이야기를 한번 해보고 싶었고, 그 사랑이 어디까지 갈 수 있는지 표현해 보고 싶었다”고 말했다.