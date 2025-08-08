[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 한국전기연구원(KERI)과 국립창원대학교가 공동 운영한 현장 실습형 교육 프로그램 ‘리서치 캠프(Research CAMP)’가 1기 수료생을 배출했다.

이번 프로그램은 KERI의 산학연 협력 플랫폼 구축사업과 창원대의 글로컬대학30 사업의 일환으로 추진된 공동 인재 양성 모델로, 지역 이공계 청년들에게 R&D 현장 체험과 진로 멘토링 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

제1기 수료생은 국립창원대 글로컬첨단과학기술대학(GAST) 소속 이공계 학생 12명으로, 지난 7월 7일부터 8월 6일까지 23일간 총 184시간의 집중 교육을 이수했다.

캠프에 참여한 학생들은 이차전지, 전력반도체, 인공지능 등 미래 유망 기술 분야의 연구 현장을 직접 체험하고, 임베디드 시스템 실습, 논문 및 특허 작성법, 기업가 정신, 창업 마인드, 자기소개서 작성법, 지역 혁신기관 탐방 등 다양한 커리큘럼을 소화했다. 인문학 교양 수업과 팀워크 활동도 병행하며 다각적 성장 기회를 제공받았다.

KERI 김남균 원장은 “학생들이 실제 연구기관과 산업 현장에서 직접 배우는 만큼 교육 효과가 크다”며 “리서치 캠프를 연구와 산업이 융합된 새로운 교육 모델로 발전시켜 지역 혁신 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

국립창원대 박민원 총장은 “산업 현장에 바로 투입 가능한 실전형 기술인력 양성을 목표로 한다”며 “지역 전략 산업의 고급 인재 정착을 유도하고, 경남 발전에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

양 기관은 이번 1기 운영 성과를 바탕으로 경남테크노파크, 한국세라믹기술원 등 지역 혁신기관과 협력해 리서치 캠프를 여름·겨울 방학 정례 프로그램으로 운영하고, 참여 학생 수요에 맞춘 콘텐츠 확장을 계획하고 있다.