순자산 1500억 돌파

[헤럴드경제=유동현 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 조선TOP3플러스레버리지 ETF’ 수익률이 상장 후 3주만에 50%(7일 기준)를 기록했다고 8일 밝혔다.

순자산은 1500억 원을 넘어섰으며, 개인투자자의 순매수 규모는 470억 원에 달했다.

이 상품은 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 대표 조선 3사를 비롯해 조선기자재 기업까지 포함한 조선 산업 밸류체인 전반에 투자하는 FnGuide 조선TOP3플러스 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 국내 ETF 시장에서 반도체, 2차전지에 이은 세 번째 업종 테마형 레버리지 ETF다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “전통적인 경기민감 업종을 넘어선 조선주의 구조적 성장 기대에 따라, 공격적인 상승 탄력을 추종하고자 하는 투자 수요에 부합한 상품”이라며 “조선업 슈퍼사이클 진입, 주요 기업들의 실적 서프라이즈, 그리고 최근 미국과의 관세협상 및 MASGA 프로젝트 이슈까지 더해지며, 조선주의 단기적으로 변동성이 커진 현 시점이 레버리지 ETF를 활용한 트레이딩 전략이 유효한 구간으로 판단된다” 고 했다.