매월 20만원씩 최대 12개월 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 광진구(구청장 김경호)가 청년의 주거안정을 위해 ‘광진형 청년월세 지원사업’을 추진한다.

광진형 청년월세 지원사업은 경제적 사정이 어려운 청년의 주거부담을 완화하고 안정적인 자립을 돕기 위해 9월부터 본격 시행하는 사업이다. 지난해 설치한 주거안정기금을 재원으로 청년 주거비를 지원한다.

지원대상은 광진구에 주민등록을 둔 19~39세 무주택 1인가구 청년 83명이다. 매월 20만원 한도로 최대 12개월까지 월세를 보전한다. 지원기준은 ▷기준 중위소득 150% 이하 ▷임차보증금 8000만원 이하, 월세 60만원 이하로 거주 ▷재산총액이 1억3000만원 이하 등이다.

신청기간은 8월 13일부터 21일까지이며 광진구청 누리집을 통해 신청하면 된다. 국토교통부, 서울시, 타 기관 등에서 월세지원 혜택을 받은 청년은 지원하지 않는다.

선정방법은 무작위 전산 추첨하며 선정결과는 9월 중 광진구청 누리집 게시 및 개별 문자로 안내한다.

김경호 광진구청장은 “이번 사업이 청년들의 주거불안을 해소하고 사회구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.