[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 6일 본관 9층 소회의실에서 한국철도공사 대구본부, 대한물리치료사협회 대구광역시회와 ‘지역문제 해결을 위한 네트워크 구축 업무협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 대구보건대 남성희 총장을 비롯해 한국철도공사 대구본부 임정운 본부장, 대한물리치료사협회 대구시회 장권욱 회장 등 주요 관계자 20여명이 참석했다.

이번 협약의 핵심은 ‘찾아가는 DHC 건강증진센터’ 운영이다.

이 프로그램은 대구보건대 물리치료학과와 대구시 물리치료사협회가 협력해 철도공사 직원을 대상으로 근골격계 기능을 1대1로 평가하고 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공하는 사업이다.

유해요인 조사와 참여 희망자 선별을 거쳐 오는 13일 한국철도공사 대구본부에서 첫 프로그램을 시작하며 향후 격월로 운영될 계획이다.

나아가 세 기관은 교통 약자를 위한 철도 환경 개선에도 힘을 모은다.

대학의 전문성과 지역사회의 참여를 결합하는 ‘리빙랩(Living Lab)’ 방식을 통해 장애인, 고령자 등 교통 약자가 철도를 더 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 개선할 방침이다.

이를 통해 지역 보건의료 서비스의 접근성을 높이고, 지속 가능한 지역사회 혁신 모델을 만들어 나갈 예정이다.

남성희 대구보건대 총장은 “우리 대학의 전문적인 보건의료 인프라가 양 기관의 풍부한 실무 경험과 만나 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “이번 협약을 시작으로 근골격계 질환 예방에 대한 인식을 높이고, 실질적인 건강 증진 활동을 지역사회 전반으로 확산해 나가겠다”고 말했다.