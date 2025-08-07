EBS 김진석 강사 초빙 대입 전략 강연

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 2026학년도 대학 입시 설명회가 오는 9일(토) 순천시문화건강센터 다목적홀에서 열린다.

새롭게 개편되는 입시제도에 대응하고 지역 학생들의 진로·진학 준비를 지원하기 위한 이번 설명회는 유명 대학생과 1 대 1 현장 멘토링과 2026학년 이후 대학 입시 전략 강의 등으로 구성됐다.

정오(낮) 12시에 시작되는 멘토링은 지역의 중·고등학생 및 학부모 대상 32명을 선착순 모집하며, QR코드 접속 후 구글 폼 작성을 통해 신청할 수 있다.

2부에서는 EBS 진로진학 대표강사 김진석 강사의 특강이 오후 2시부터 열린다.

김 강사는 100분간 2026학년도부터 적용되는 새로운 입시제도와 전략을 제시하고, Q&A 시간을 통해 궁금증을 해소할 예정이다. 참석자 전원에게는 최신 대학 입시 자료집도 배부된다.

입시설명회 종료 후에는 대학생 멘토와 함께하는 1:1 온라인 상담 프로그램에 대한 안내와 신청 접수도 진행된다.

기타 궁금한 사항은 시청 평생교육과(061-749-6776)로 문의하면 된다.