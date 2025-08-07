서울 입주물량, 2년간 39%·81% 급감 정비사업 기간 축소 등 속도전 예고 공급 확대 기대 속 실행력 확보가 핵심

[헤럴드경제=김희량 기자] 내년 수도권 아파트 입주 예정 물량이 올해보다 23% 가량 감소할 것으로 예상된다. 특히 서울 입주물량만 내년에 39%가 줄어들 전망이다. 2027년에도 이같은 감소 추세가 이어지면서 정부가 이달 발표할 주택공급 대책으로 시장의 시선이 쏠리고 있다.

7일 부동산R114의 예측에 따르면 2026년 수도권 아파트 입주 예정 물량은 총 11만1470가구로, 올해(14만5237가구) 대비 23.2% 감소할 것으로 전망됐다.

수도권에서는 서울의 물량 감소 폭이 크다. 내년 서울 물량은 올해 4만6767가구에서 2만8355가구로 39%나 급감할 것으로 예측됐다. 같은 기간 경기는 7만5868가구에서 6만6013가구(13%↓)로, 인천은 2만2602가구에서 1만7102가구(24.3%↓)로 감소한다.

문제는 2027년에도 상황이 나아지지 않는다는 점이다. 2027년 수도권 전체 입주 예정 물량은 10만5100가구로 올해보다 27.6% 감소한다. 서울(8803가구)의 경우 올해 대비 81.2% 급감할 것으로 전망됐다.

부동산R114는 “‘2020년 서울권역 등 수도권 주택공급 확대방안’(8·4대책, 26만2000호) 이후 2·4대책(83만호), 8·16대책(270만호), 8·8대책(72만7000호) 등으로 이어져 온 공급 확대 기조의 연장선상일 것”이라며 “다만 지난 5년간 발표된 대규모 공급계획 중 실제 착공과 준공으로 이어진 물량은 제한적이기 때문에 실질적인 공급 성과를 낼지가 관건”이라고 강조했다.

단기 공급 카드로는 8·4대책의 주요 과제였던 도심 내 유휴부지 활용, 고밀 개발, 공공 정비사업 활성화 등이 언급된다. 그러나 당시 조합 반발과 기부채납 비율 갈등, 도심 내 인허가 지연 등으로 실제 공급까지 이어진 사례가 드물다. 공공참여형 재건축은 추진 실적이 미미했고 태릉CC(컨트리클럽)는 환경 논란으로 계획이 장기 표류한 바 있다. 이에 반해 동작구 수방사 부지의 경우 22가구를 모집하는 본청약(일반공급 기준)에 2만5253명이 접수하며 공공분양 단지 중 역대 최고 경쟁률을 기록했다.

임기 5년 내 공급 가능한 대책으로는 3기 신도시의 조기 공급과 함께 이재명 대통령의 대선 공약으로 제시됐던 공공주도 도심복합사업과 공공재개발 등이 있다. 과거 8·4대책에서 이미 언급된 유휴부지 개발 및 국공유지 활용 방안도 속도전을 벌일 수 있는 카드로 인식된다. 서울시 또한 최근 재개발·재건축 등 정비사업 기간을 평균 18년6개월에서 13년으로 5년6개월 단축하는 공급 촉진 방안을 발표하며 사업 속도를 높이고 있다.

지방과 수도권은 집값 양극화가 벌어지며 지방 주택 경기 활성화를 위한 미분양 해소 대책과 현실적인 공급 대책이 필요하다. 지난달 김윤덕 국토부 장관 후보자의 인사청문회에서는 3기 신도시 조기 공급과 유휴부지 활용, 지분적립형·이익공유형 주택 등 공공주택 공급 방안이 언급됐다. 정비사업 활성화를 위해 재건축 초과이익환수제 완화 필요성도 제기됐지만 제도 유지 기조를 밝히며 조율 가능성이 있다.

최근 입주 물량이 감소하고 금리가 다시 내려가는 상황에서 도심 공급 확대 신호 자체는 긍정적으로 평가된다. 부동산R114 관계자는 “사업이 진행된다고 하더라도 착공에서 입주까지 상당한 시간이 소요돼 단기 공급 효과는 제한적일 수 있다”면서 “그간 다양한 공급 대책이 남긴 ‘계획과 실행의 간극’을 극복할 수 있을지가 조만간 발표될 새 대책의 성패를 가를 분수령이 될 전망”이라고 말했다.