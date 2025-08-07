정부, 경제관계장관회의 첫 개최 상생소비활성화 대책 대규모 추진 비수도권엔 전용쿠폰·추가 할인 카드 5만원 쓰면 2000만원 경품 구윤철 “소비활성화로 내수 회복”

새 정부 출범 후 처음 개최한 경제관계장관회의에서 침체된 지역경제를 살리기 위한 대규모 소비활성화 대책이 마련됐다.

정부는 숙박과 공연·영화 할인 등 소비쿠폰 810만 장을 발행하고 외국인 관광객의 지방 방문을 유도하기 위한 다양한 서비스를 지원한다. 비수도권 지자체 1곳당 민·관 기관 2곳 이상씩 ‘상생 자매결연’을 추진해 관광교류, 특산품 공동구매 등을 이어가도록 지원한다. 소비 회복세가 약한 지방에서 연말까지 매월 대규모 국내관광·소비행사를 개최해 소비 회복 흐름을 이어가겠다는 방침이다.

7일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘지방 살리기 상생소비 활성화 방안’을 발표했다.

8월부터 12월까지 숙박·관광·세일을 연계한 소비 행사를 릴레이 형식으로 추진한다. ▷8월 숙박세일페스타 ▷9월 여행가는 가을 캠페인 및 동행축제 ▷10월 듀티프리페스타 ▷11월 코리아세일페스타 ▷12월 코리아그랜드세일 등이다.

8월에는 비수도권 숙박상품에 사용할 수 있는 ‘숙박쿠폰’ 80만장이 발행된다. 7만원 이상 숙박상품은 3만원, 특별재난지역은 최대 5만원까지 할인된다. 관광열차·항공·버스 등 교통편과 여행상품, 캠핑장 등도 9월부터 최대 50%까지 할인된다. 같은 기간 소비 증가분의 20%를 온누리상품권으로 환급해주는 ‘상생페이백’ 제도도 병행된다.

특히 전통시장과 소상공인 판매점에서 누적 5만원 이상 카드로 결제한 소비자는 경품 응모 자격을 갖는다. 1만원씩 5회 사용해도 가능하다. 1등 당첨자 10명에게는 2000만원 상당의 디지털온누리상품권이 모바일 앱 선물함으로 지급된다. 해당 경품의 과세 여부는 관계기관 간 검토 중이다.

지역과 수도권을 잇는 ‘상생 자매결연’도 주요 사업으로 추진된다. 정부는 비수도권 기초지자체 1곳당 최소 2개 이상 중앙부처·공공기관·민간기업이 자매결연을 맺도록 유도하고, 이를 통해 관광 교류·특산품 공동구매·기념품 활용 등 실질적인 소비 협업을 이끌겠다는 계획이다.

정부는 영화, 공연, 미술전시, 스포츠시설 등에 사용할 수 있는 소비쿠폰 810만장을 순차적으로 지급한다. 특히 비수도권 전용 쿠폰은 별도로 발행돼, 예매처별로 추가 할인 혜택이 제공된다. 숙박쿠폰은 이달 20일부터, 미술·공연 쿠폰은 8일부터 선착순 발급된다.

지역사랑상품권의 할인율도 최대 15%까지 차등 적용된다. 인구감소지역에는 15%, 비수도권 13%, 수도권 10%가 적용되며, 기업 업무추진비 사용 한도도 기존 0%에서 20%로 상향됐다. 아울러 정부 지원을 의무화한 ‘지역사랑상품권법’ 개정안도 지난 4일 국회를 통과해, 제도적 기반도 마련됐다.

아울러 정부는 오는 10월 중국 국경절(10월1~8일)과 APEC 정상회의(10월31일~11월1일)를 계기로 외국인 관광객의 지방 유입 확대에 나선다.

K-POP 콘서트, 면세점 할인 행사, APEC 회원국과의 문화교류 프로그램 등을 연계해 방한 관광 수요를 끌어올린다는 전략이다.

면세점 규제도 완화된다. 지금까지는 완제품만 판매가 가능했지만, 앞으로는 맞춤형 한복이나 주문제작 향수 등 ‘선판매 후제작’ 방식도 허용된다.

또한 정부는 2026년부터 ‘K-지역관광 토탈패키지’ 사업을 시범 운영해 숙박·식음료·교통·쇼핑·체험 등을 통합 지원하고, 지방 관광 콘텐츠를 체계적으로 확산시킬 계획이다.

구윤철 부총리는 “내수 회복 모멘텀이 대한민국 구석구석까지 신속히 확산될 수 있도록 ‘지방 살리기 소비 붐업’을 강력히 추진하겠다”며 “어렵게 되살린 소비가 확실히 살아나도록 민생회복 소비쿠폰에 이어 매달 대규모 소비행사 개최 등 연말까지 ‘소비 이어달리기’를 지속하겠다”고 말했다. 김용훈·양영경 기자