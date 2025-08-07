美 LA에서 MLS LAFC 공식 입단식 2029년 6월까지 최대 4년 연장 옵션 “쏘니 영입, 수년간 우리의 꿈이었다” 등번호는 7번…“우승하기 위해 왔다” “0에서 시작…한인께 자부심 안길 것”

손흥민(33)이 등번호 7번이 선명한 ‘블랙 앤 골드’ 유니폼을 입고 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC에서 축구인생의 새로운 챕터를 활짝 열였다.

LAFC는 7일 홈구장인 미국 LA BMO 스타디움에서 기자회견을 열고 “오늘은 블랙 앤 골드에 쏘니라는 새 빛을 더하는 날”이라며 손흥민의 입단을 공식 발표했다.

이날 회견에는 베넷 로즌솔 공동 구단주 뿐만 아니라 캐런 배스 LA 시장, 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 헛 LA 시의회 의원, 김영완 주LA대한민국 총영사 등 각계 인사들이 참석해 손흥민에 대한 기대와 위상을 실감케 했다.

LAFC는 기자회견에 앞서 홈페이지를 통해 손흥민 영입을 발표하며 “손흥민은 P-1 비자와 국제 이적 증명서(ITC)를 받는 대로 출전 자격을 얻게 될 것”이라고 말했다. 이어 “손흥민은 2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼있다”고 설명했다.

최대 4년의 연장 옵션을 모두 채우면 손흥민은 37세까지 LAFC에서 뛰게 된다. 사실상 선수 생활의 마무리를 이곳에서 할 가능성이 높다.

LAFC의 로즌솔 구단주는 “쏘니를 LAFC와 우리 도시로 데려오는 것은 몇 년 동안 우리의 꿈이었다”라며 “저와 제 파트너들은 쏘니라는 ‘선수’와 쏘니라는 ‘사람’에 대한 엄청난 존경심을 가지고 있다”고 밝혔다.

손흥민은 구단 유튜브 공식 계정으로 생중계된 기자회견에서 “LA에 온 것은 제 꿈이 이뤄진 것”이라고 첫인사를 건넸다. 이어 “어제 경기장에서 팬들이 미친 듯이 열정적으로 응원하는 것을 봤다. 바로 뛰어나가서 경기를 보여드리고 싶어질 정도였다. 한국 팬들과 만남도 기대된다”고 덧붙였다.

그는 “LA는 한인 커뮤니티가 가장 큰 곳이다. 해외에서 뛰는 한국 선수들은 그들에게 자부심을 안겨야 할 책임이 있다. 열심히 뛰어서 좋은 모습 보여드리겠다”고 각오를 다졌다. 그러면서 “0에서부터 다시 시작이라고 생각한다. 시작은 0이지만, 언젠가 이 팀을 떠날 땐 ‘레전드’로 불리고 싶다”고 강조했다.

손흥민은 기자회견을 마친 뒤 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 전달받았다. 한국어로 ‘손흥민’이 새겨진 유니폼도 준비됐다. 손흥민은 새 유니폼을 들고 포즈를 취하며 활짝 웃었다.

LAFC는 이날 홈구장 BMO 스타디움 전광판에 한국어로 “환영합니다”라는 문구와 함께 LAFC의 블랙 앤 골드 유니폼을 입은 손흥민의 이미지를 띄우며 그의 영입을 반겼다.

손흥민은 공식 홈페이지를 통해서도 “세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시를 연고로 한 LAFC에 합류하게 돼 자랑스럽다”며 ”우승 트로피를 들기 위해 왔다. 이 클럽과 도시, 팬들을 위해 모든 것을 바칠 준비가 돼 있다”고 벅찬 소감을 밝혔다.

LAFC는 손흥민의 이적료와 연봉을 발표하진 않았지만 현지 언론은 MLS 사상 최고의 이적료로 추산하고 있다. 연봉은 MLS 톱3 수준으로 알려졌다.

ESPN은 “복수의 소식통은 손흥민이 이적료 약 2600만달러(360억원)에 LAFC로 합류한다고 확인했다. MLS 역대 최고 이적료”라고 전했다.

연봉은 현재 MLS 연봉 3순위인 미드필더 세르히오 부스케츠(마이애미)보다 많은 연봉을 받을 전망이다. 부스케츠는 현재 870만달러(약 120억원)의 연봉을 받고 있다.

손흥민이 이보다 많은 급여를 받는다면, MLS 연봉 순위에서 ‘슈퍼스타’ 리오넬 메시(2040만달러·마이애미), 로렌초 인시녜(1540만달러·토론토)에 이어 3위를 차지하게 된다. 인시녜는 올여름을 끝으로 토론토와 계약이 끝났기에 손흥민은 사실상 2위가 될 수 있다.

LAFC는 현재 서부 콘퍼런스 6위(10승 6무 6패)에 머물러 있지만 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 참가로 다른 팀들보다 2~3경기를 덜 치러 플레이오프 진출 가능성이 작지 않다. 손흥민의 활약에 거는 기대가 크다.

손흥민은 10년 동안 세계 최고의 축구리그 EPL의 토트넘 홋스퍼에서 뛰며 공식전 454경기에서 EPL 127골, 국내 컵대회 19골, 유럽클럽대항전 27골을 넣고 도움은 도합 101개를 올렸다. 2021-2022시즌 EPL에서 23골을 터뜨리며 무함마드 살라흐(리버풀)와 공동 득점왕에 올랐고 지난 5월에는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승에 기여했다.

전 소속팀 토트넘도 이날 홈페이지 첫 화면에 “쏘니가 MLS의 LAFC로 떠났다”는 제목의 글을 띄우며 손흥민의 이적을 공식화했다.

대니얼 레비 토트넘 회장은 “손흥민은 릴리화이트 셔츠를 입은 역대 가장 위대한 선수 중 하나로, 지난 10년간 지켜보는 즐거움을 안겼다”며 “그의 앞날에 가장 큰 행운을 빈다. 그는 언제나 우리의 사랑하는 토트넘 가족 구성원으로서 구단에서 환영받을 것”이라고 했다. 조범자 기자