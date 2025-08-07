트럼프 2기 반년 만에 ‘동맹·FTA 무력화’ WTO출범 30년 자유무역·다자주의 종언 트럼프발 보호주의 후폭풍에 각국 초긴장

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 각국을 상대로 오는 7일 0시1분(미 동부시간 기준·한국시간 7일 13시 1분) 상호관세를 부과하며 글로벌 무역체제가 대격변을 맞고 있다. 올해는 자유무역과 다자주의를 표방하는 세계무역기구(WTO)가 출범한 지 30주년이 되는 해이다. 그러나 트럼프 대통령의 관세 부과로 1947년 관세무역일반협정(GATT)으로 시작해 자유무역협정(FTA)으로 확장한 지난 80여년간의 다자간 자유무역시대가 사실상 종언을 맞은 것으로 평가된다. ‘트럼프발(發) 신(新)보호주의 역풍’에 글로벌 무역질서가 초강대국의 힘의 논리에 기반한 양자 협상으로 재편되고 있다.

지난 30년간 WTO 체제에 힘입어 괄목할만한 성장을 이뤄내며 수출주도형 국가로서 입지를 공고히 한 한국은 트럼프 대통령이 야기한 통상 격변기에 살아남기 위해 복잡한 셈법을 고민해야 하는 중차대한 시점에 놓였다.

▶불과 반년만에 무섭게 몰아친 관세폭풍…세계무역질서 격랑 속으로=트럼프 대통령은 지난 1월20일 취임 직후 자신이 공약했던 고율의 관세정책을 무서울 정도로 빠르게 밀어붙였다.

지난 4월 2일에는 57개 경제주체에 기본관세 10%에 국가별 관세(+알파)를 얹은 상호관세를 부과한다고 ‘폭탄선언’을 했다. 글로벌 경제는 유례없는 혼란에 요동쳤다. 한국이 무관세 혜택을 누리던 한미 자유무역협정(FTA)이 하루아침에 사실상 백지화됐다. 기본관세 10%에 15%의 국가별 관세가 더해진 25%의 상호관세율은 ‘터무니없는 수치’로 보였다. 트럼프 정부는 중국에 대해선 한때 관세율을 145%까지 올리며 강대강 대치를 이어가다 중국의 희토류 수출 통제 등 자국 산업에 타격이 가시화하자 중국과 별도 협의를 통해 90일간 관세 휴전에 들어가기도 했다.

최근 영국(상호관세율 10%), 베트남(20%)에 이어 필리핀(19%), 인도네시아(19%), 일본(15%), EU(15%), 한국(15%) 등이 잇따라 미국과 무역합의를 마무리했다. 트럼프 대통령은 미국이 세계 최강국이자 최대 시장이라는 점을 노골적으로 활용하는 한편, 대미 수출의존도가 높은 이들 국가가 미국 시장을 두고 상호 경쟁적일 수밖에 없는 처지를 지렛대로 삼았다.

7일 상호관세가 본격 시행되지만 이는 ‘관세 전쟁’의 서막으로 여겨진다.

트럼프 대통령은 6일 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝혔다. 앞서 우리 정부는 한국이 반도체에 대해 ‘최혜국 대우’를 보장받았다고 설명했지만, 당장 반도체 산업에는 아찔한 교역 조건이란 평가가 나온다. 산업통상자원부와 한국무역협회에 따르면 지난해 반도체 산업의 대미 수출액은 106억8000만달러(약 14조8100억원)로, 전체 수출 품목 중 3위에 해당한다. 그중 한국의 주력 반도체 수출 품목인 메모리 반도체 비율은 79%이다.

앞서 트럼프 대통령은 ▷철강 및 알루미늄 50% ▷구리 50% ▷자동차 15% 품목별 관세도 부과했다. 또 그는 지난 5일 CNBC 방송 인터뷰에서 반도체와 의약품의 품목별 관세 부과를 예고하면서 의약품에 대해 “처음에는 약간의 관세를 부과하지만, 1년이나 최대 1년반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것”이라고 말한 바 있다.

▶ WTO 30주년…트럼프가 불러온 보호주의 후폭풍에 각국 ‘초긴장’= 트럼프 정부가 불지핀 ‘보호주의’ 무역 행보는 올해 30주년을 맞는 WTO 다자무역체제에 중대한 변곡점이 될 것으로 전망된다. WTO는 다자무역체제의 근간으로 범세계적 교역 확대와 무역규범 강화, 회원국간 무역분쟁 해결을 목표로 하는 글로벌 교역 핵심 기구다. 한국이 이러한 글로벌 교역 흐름을 바탕으로 큰 수혜를 봤던 국가라는 점에서, 트럼프 정부의 행보는 중요한 대외 정책변수가 될 수밖에 없다는 평가다.

1994년 960억달러 수준이던 한국의 수출 규모는 WTO 가입 첫해인 1995년 1251억달러로 처음 1000억달러를 달성한 뒤, 최근엔 연간 6000억달러 이상까지 올랐다. 다자무역체제가 촉발한 FTA를 통해서도 칠레(2003년), 미국(2007년)과 협상하며, 자동차·자동차 부품·직접회로 반도체 등의 품목에서 높은 수출 증가세를 보였다.

미국의 보호무역주의가 전 세계적 투자 위축과 공급망 재배치로 이어져 글로벌 경제 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

피터슨 국제경제연구소(PIIE)는 최근 보고서에서 “관세가 국가들의 대응 방식에 따라 미국 및 세계 경제 성장률을 크게 낮추고, 다수 국가에서 인플레이션을 증가시킨다”고 분석했다. 국제통화기금(IMF)은 지난달 29일 발표한 세계경제전망(WEO)에서 트럼프 대통령이 지난 4월 2일 발표한 국가별 상호관세율 최대치와 7월 14일 서한을 통해 여러 국가에 통보한 관세율이 그대로 시행될 경우 올해 세계경제 성장률이 0.2%포인트 하락할 것으로 추산했다. 특히 IMF는 실효 관세율이 반등할 경우 세계경제 성장세가 약해질 수 있다고 우려했다. 김지헌 기자