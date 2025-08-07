[헤럴드경제=민성기 기자] 애경산업의 액티브 비건 솔루션 브랜드 ‘닷솔루션’이 다이소에 선보인 ‘에이솔루션 트러블 패치’가 입점 1개월만에 초도 물량 완판(완전판매)을 기록했다.

6일 다이소에 따르면 닷솔루션 에이솔루션 트러블 패치는 지난 6월 말 다이소를 통해 첫 선을 보인 후 1020 잘파세대(Z+Alpha Generation) 사이에서 입소문을 타며 출시 1개월 만인 지난달 말 기준 초도 물량 10만개가 완판됐다.

닷솔루션 에이솔루션 트러블 패치는 잘파세대의 대표적인 피부 고민에 맞춰 트러블 케어에 도움을 주는 동시에 뾰꾸(뾰루지 꾸미기) 트렌드를 적용한 제품이다.

특히 2000원이라는 합리인 가격에 트러블 케어와 비건 인증까지 갖춘 제품력은 물론 트러블도 나만의 개성으로 표현하는 잘파세대의 감성을 충족시키며 ‘뷰티 패치’라는 새로운 뷰티 카테고리로 자리매김하고 있다.

트러블 패치는 트러블을 짜기 전 초기 진정과 애프터 케어를 도와주는 2종으로 구성됐으며, 트러블 크기에 맞춰 섬세한 케어가 가능하도록 10mm와 12mm의 두 가지 사이즈를 모두 포함해 소비자들에게 가성비를 만족시키는 제품으로 부각되고 있다.

닷솔루션 관계자는 “직관적인 사용과 효과를 중요시하는 잘파세대 소비자들에게 제품력과 감성을 모두 만족할 수 있는 제품을 선보인 결과 단기간 내 긍정적인 반응을 얻은 것 같다”며 “앞으로도 소비자의 마음을 공감하는 제품을 통해 브랜드 인지도를 확대해 나가겠다”고 말했다.

소비자들은 제품 리뷰에 “동생 사주니 유니크 하다고 좋아했다” “패치 붙인 티나서 고민이었는데, 귀여운 것으로 붙이니 꾸미는 것 같고 좋았다” “진짜패션템” “뾰로지, 흉터 보기안좋다 근데 관심을 받고싶다? 그럼 붙이세요” 등의 반응을 내놨다.