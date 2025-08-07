국민의힘 정책위 車관세 간담회 직간접적으로 수십조 피해 예상 업계 “세제혜택과 재정적 뒷받침 필요” 호소

[헤럴드경제=김성우 기자] 미국 행정부의 관세 부과로 대미 수출에 어려움을 겪고 있는 완성차업계가 7일 국회를 직접 찾아 정부와 국회 차원의 정책적 지원을 호소했다. 한·미 관세 협상이 극적으로 타결된 점은 긍정적이지만, 향후 직간접적으로 수조원에서 수십조원 이상의 피해가 예상되는 만큼 이를 상쇄할 제도적인 자구책이 마련돼야 한다는 내용이다.

이날 국민의힘 정책위원회 주도로 국회 본관에서 열린 ‘자동차 관세협상 평가와 과제 간담회’에는 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장과 서정란 한국자동차모빌리티산업협회 상무, 이항구 자동차융합기술원장, 조성대 한국무역협회 통상연구실장 등 완성차·무역업계 인사들과 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 등 야당 주요 의원들이 자리했다.

이택성 이사장은 “부품업계만 2조원 이상의 직접 손실이 예상되고, 간접 매출 감소는 그 이상 이어질 것으로 업계는 관측하고 있다”면서 “완성차 업계에 어느 때보다 중요한 시점인만큼 관세부담을 경감해줄 지원방안 마련이 절실한 상황”이라고 강조했다.

서정란 상무도 “(관세 협상에서) 목표로 했던 12.5%의 품목관세는 달성하지 못했지만 수출기업의 불확실성을 해소한 점은 긍정적이라고 보고 있다”면서도 “업계가 지금까지 누려왔던 유럽 국가 대비 높은 2.5% 가격경쟁력을 잃게 됐는데, 여기에 미국에서의 투자를 늘림으로서 혹시나 생길 수 있는 국내 생산기반이취약해지는 점을 업계가 신경써달라”고 전했다.

이항구 원장은 구체적인 대안을 제시했다. 그는 “자동차분야에서 일본이 2024년부터 도입하고 있는 국내생산촉진세제를 도입할 필요가 있어 보인다”면서 “한국은 시설투자에 대한 세액공제 혜택은 있는데, 국내에서 생산하고 제품을 판매할 경우에 대한 법인세 감면은 없는 만큼, 법안 통과로 이런 부분에 대한 개선을 마련해주면 어떨까 싶다”고 말했다.

이어 “반도체의 경우 투자세액 공제가 20%까지 기본적으로 되는데, 자동차 분야에서는 현재 15%까지가 최대치”라면서 “전략기술이나 미래차 분야에서는 세액공제 범위가 20%까지 확대될 수 있도록 힘써달라”고 덧붙였다.

송언석 위원장은 “기업들 입장에서는 최근 대미투자를 늘리라는 압박을 받는 가운데 국내에서 상법개정안과 노란봉투법 등으로 어려움을 겪고 있고, 법인세 인상 기조도 이어지고 있다”면서 “이런 경영환경에서는 국내투자는 공염불이 되고, 젊은세대 국민 일자리창출은 물건너 갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “야당은 기업의 경영마인드를 완전히 꺾지 않도록 노력할 것”이라고 화답했다.

한편 미 행정부는 각국 정부와의 관세 합의 내용을 잇따라 수정하면서 리스크를 야기하고 있다는 지적이 나온다. 지난 5일(현지시간) 미국 정부가 연방 관보에 공개한 대통령 행정명령에 따르면 미국정부는 EU의 상호관세율을 ‘기존 관세 포함 15%’로 표기한 반면, 한국과 일본 등 그 외 국가들은 ‘기존 관세+상호관세율(15%)’로 규정했다. EU는 기존 관세와 상관 없이 15%의 관세만 부여받지만, 한국과 일본은 기존 관세에 15%가 추가로 부여된다는 의미다.

한국은 그동안 한·미 자유무역협정(FTA)의 영향으로 대부분 제품을 무관세로 수출해 왔기 때문에 15%의 품목 관세를 제외하면 추과 관세가 붙지 않는다. 반면 2.5%의 관세를 받아온 일본의 최종 관세는 17.5%까지 치솟는다.

외신에 따르면 워싱턴에 급파된 아카자와 료세이 일본 경제재생담당상은 기자들과 만나 “합의 전후로 미국 측에서 전달 받은 것과 다른 내용이 (행정명령에)담겼다”며 “경위를 파악하고, 합의한 내용을 실현해 줄 것을 요구하겠다”고 말했다.