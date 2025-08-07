행안부, 신용·체크카드 업종별 사용·매출액 분석 3일 기준 지급된 소비쿠폰 중 46.0% 사용

[헤럴드경제=이태형 기자]민생회복 소비쿠폰이 지난달 21일부터 지급된 이후 음식점, 마트 등 생활 밀착 업종의 매출이 가장 많이 증가한 것으로 나타났다.

7일 행정안전부는 7월 21일부터 8월 3일까지 신용·체크카드로 사용된 소비쿠폰의 업종별 사용액 및 매출액을 9개 카드사로부터 제공받아 분석한 결과를 발표했다. 3일 24시 기준 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰 5조7679억원 가운데 2조6518억원(46.0%)이 사용된 것으로 나타났다.

업종별로는 대중음식점(1조989억원·41.4%)에서 가장 많이 사용됐고, 마트·식료품(4077억원·15.4%), 편의점(2579억원·9.7%), 병원·약국 (2148억원·8.1%), 의류·잡화(1060억원·4.0%), 학원(1006억원·3.8%), 여가·레저 760억원(2.9%) 순으로 많았다.

7월 21~27일 소비쿠폰 지급 첫 주에는 가맹점 전체 매출액이 직전 주인 7월 3주(7월 14~20일)에 비해 19.5% 증가했고, 전년 동기(2024년 7월 4주) 대비 5.5% 증가한 것으로 나타났다.

이 기간 매출액이 가장 많이 증가한 업종은 음식점(2677억원), 주유(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 순으로 나타났다. 하지만 매출액 증가율에서는 건당 결재 액수가 큰 학원이 33.3%로 1위를 차지했다. 다음으로 의류·잡화(19.7%), 편의점(13.1%), 주유(13.1%) 순으로 나타났다.

소비쿠폰 지급 둘째 주(7월 28일~8월 3일)의 매출액은 소비쿠폰 지급 시작 전인 7월 셋째 주에 비해 8.4%, 지난해 같은 기간보다 6.5% 늘었다. 이 기간 업종별 매출액 증가율은 전 주 대비 의류·잡화(22.9%), 학원(22.8%), 여가·레저(19.9%), 음식점(16.8%), 마트·식료품(16.5%) 등에서, 전년 동기 대비 의류·잡화(16.7%), 병원·약국(8.5%), 학원(8.3%) 등에서 크게 나타났다.

윤호중 행정안전부 장관은 “민생회복 소비쿠폰으로 소상공인 매출 증가와 국민들의 소비심리 개선효과가 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “앞으로도 경기회복에 마중물 효과가 지속되고 민생경제가 개선되도록 소비쿠폰의 신속 소비와 추가 소비 진작 대책도 마련해 나가겠다”고 말했다.