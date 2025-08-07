인도 25% 관세에 징벌적 25% 추가 관세 브라질, 국내 정치 문제로 50% 관세 부과 모디 총리, 갈등 겪은 중국과 연대 노력 룰라 대통령, 인도·중국과 협력 행보 시동

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세와 제재 위협에 브릭스(BRICS) 국가들이 연대를 모색하는 양상이 뚜렷해지고 있다.

트럼프 대통령은 6일(이하 현지시간) 인도가 러시아산 원유를 직·간접 수입하는 데 대응해 오는 21일부터 인도산 제품에 상호관세 25%에 추가로 25%의 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다.

인도와 무역 협상이 진통을 겪는 가운데 7일부터 인도에 25%의 상호관세를 부과하고, 3주 후 러시아 교역국에 물리는 2차 관세를 인도에 부과하겠다는 것이다.

트럼프의 행정명령은 어느 국가가 러시아 원유를 구입하는 것을 상무장관이 발견하면 관련 부처 장관들과 협의해 25% 추가 관세 부과 등의 조치를 대통령에 권고하도록 했다.

러시아 원유 수입을 차단해 ‘돈줄’을 묶고, 러시아 원유 최대 수입국인 중국에 대해서도 2차 관세를 부과할 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.

인도는 러시아산 원유의 38%를, 중국은 47%를 각각 사들인 것으로 알려졌다. 서방 제재를 받는 러시아에 원유 수출은 중요한 ‘돈줄’이다.

▶브라질에도 이례적 50% 관세 “보우소나르 구명”=브라질에 대해서도 트럼프 대통령은 관세를 10%에서 50%로 끌어올리는 행정명령에 지난달 30일 서명했다.

앞서 트럼프 대통령은 7월 9일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령에게 보내는 이른바 ‘관세 서한’에서 자이르 보우소나루 전 대통령이 쿠데타 모의 혐의 등으로 재판을 받는 것을 “국제적인 불명예”, “마녀사냥” 등으로 표현하며 50%의 관세를 8월 1일부터 부과하겠다고 예고한 바 있다.

트럼프 대통령은 지난달 주요 교역국을 상대로 무역 협상을 벌이면서 “브릭스의 반미정책을 따르는 국가들은 추가 10% 관세를 부과받을 것”이라고 엄포를 놓기도 했다.

트럼프 대통령은 러시아에도 오는 8일까지 우크라이나와의 휴전에 합의하지 않으면 제재를 가하겠다고 통보한 상태다.

한때 ‘브로맨스’ 관계였던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해 트럼프 대통령은 지난 1일 폭스채널과 인터뷰에서 “분명 다루기 힘든 사람이지만, 그렇게까지 변하지는 않았다. 하지만 놀랍다. 이 문제를 끝낼 수 있었던 좋은 대화를 여러 번 나눴는데, 갑자기 폭탄들이 날아오기 시작했다”며 실망을 표했다.

다만 제재 시한을 이틀 앞둔 6일 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 “회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다”고 언급해 막판 반전 가능성이 제기된다.

▶룰라 “브릭스 정상들과 논의”=이런 가운데 브릭스 정상들 사이에서 연대의 목소리가 나온다.

룰라 브라질 대통령은 6일 로이터 통신과 인터뷰에서 관세에 대한 공동 대응 가능성을 모색하기 위해 브릭스 정상들과 논의할 예정이라고 말했다.

그는 “중국과 인도에 먼저 연락을 취할 것”이라며 “대화할 뜻이 없는 미국 정상과의 직접 대화는 내게 굴욕이 될 것”이라고 선을 그었다.

그는 관세에 보우소나루 재판을 연결한 트럼프 대통령 때문에 “미국과 브라질 관계가 200년 만에 최악으로 떨어졌다”며 “미국 대통령이 브라질 같은 주권 국가에 강요하는 건 용납할 수 없다”고 말했다.

나렌드라 모디 인도 총리도 7년 만에 중국 방문에 나선다는 외신 보도가 나왔다.

모디 총리는 오는 31일 개막하는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석하기 위해 중국 톈진을 방문할 예정이다.

모디 총리가 중국을 마지막 방문한 것은 2018년이다. 그해 4월 시진핑 중국 국가주석과 중국 우한에서 비공식 회담을 했고, 한 달여 뒤 칭다오에서 열린 SCO 정상회의 참석했다.

▶모디 인도 총리, 이달 말 중국 방문=그러나 양국 관계는 5년 전 국경 충돌로 인해 악화했다. 2020년 국경 분쟁지인 인도 북부 라다크에서 양국 군대가 유혈 충돌해 양국 군인 수십명이 숨졌다.

이후 양국 관계가 급속히 냉각됐지만 지난해 10월 러시아에서 열린 브릭스 정상회의에서 모디 총리와 시 주석이 만나 국경 문제 해결 필요성에 공감대를 형성하면서 변화가 감지됐다.

로이터는 미국과 인도 관계가 최근 몇 년간 가장 심각한 위기를 맞은 시점에 모디 총리가 중국을 찾는다면서 인도와 중국의 외교 관계가 풀어지고 있다는 또 다른 신호로 보인다고 짚었다.

인도는 중국뿐 아니라 냉전 시대부터 긴밀한 외교 관계를 유지한 러시아와도 국방 분야에서 협력을 강화하고 있다. 아지트 도발 인도 국가안보보좌관은 전날 국방·안보 분야의 협력 방안을 논의하기 위해 러시아 모스크바를 찾았다.