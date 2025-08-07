국토부, 업계에 “일주일 내 대안 만들어라” 주문 건설업계 TF 열고 매주 회의 “처벌 중심, 근본대책 안돼” “하청·협력업체까지 줄줄이 악영향, 누가 건설업 하겠나” 李 대통령 ‘최고 수위 징계’ 언급…건설업 전방위 압박

[헤럴드경제=박로명·서정은 기자] 이재명 대통령이 포스코이앤씨에 대해 법적으로 가능한 제재 방안을 모두 찾으라고 지시하면서 건설업계의 긴장감이 최고조에 이르고 있다. 당장 정부는 건설업계에 “일주일 안에 중대재해 근절 방안을 가져오라”고 재촉에 나섰고 국회도 중대재해처벌법과 건설안전특별법 논의에 속도를 내고 있다. 업계에서는 “근본적 대책없이 특정 기업에 책임을 지우는 처벌 중심의 기조는 안된다”는 목소리가 지속적으로 분출되는 중이다.

7일 관련 업계 및 정부에 따르면 건설 관련 단체들은 중대재해 근절을 위한 논의에 착수했다. 국토부는 전일 이 대통령의 ‘포스코이앤씨 면허취소’ 발언 후 ‘건설업 중대재해 근절 태스크포스(TF)’에 관련 대책을 하루만에 달라고 했다는 후문이다. 일주일 추가 기간을 받은 TF 측은 내주 건설안전특별법과 관련된 논의 방안을 제시한다.

건설 관련 단체는 이재명 정부의 기조에 맞춰 중대재해 방지 대책 논의를 해왔다. 지난 4일에는 대한건설단체총연합회(건단련) 차원에서 TF를 꾸리기도 했다. 하지만 이틀만에 이 대통령이 ‘초강력 제재’를 언급하면서 상황이 더욱 다급해졌다. 업계 관계자는 “현재 논의되는 내용이 건설사 처벌강화에 초점이 가 있지 않냐”며 “이런 상황을 고려해 건안법 관련 안건에 대해 준비할 것”이라고 했다.

이 대통령이 언급한 건설면허 취소는 사실상 건설산업기본법(건산법) 제83조에 근거한 가장 엄중한 처분인 ‘등록 말소’를 의미한다. 이에 따르면 ‘고의나 과실로 건설 공사를 부실하게 시공해 시설물의 구조상 주요 부분에 중대한 손괴를 일으켜 공중(公衆)의 위험을 발생하게 한 경우’ 면허 취소 처분이 가능하도록 규정한다.

근로자 사망 사고로 건설 면허가 취소된 전례가 없는 그야말로 초강력 제재다. 국내 건설업 역사상 중대재해를 일으켜 등록이 말소된 건설사는 1994년 성수대교 붕괴사고를 낸 동아건설산업이 유일하다.

국토부는 포스코이앤씨에 해당 법령 적용 가능 여부 등 등록 말소와 공공입찰 금지 등에 대한 전반적인 검토에 착수했다. 국토부 관계자는 “건설업 등록 말소를 하려면 법령상의 등록 말소 기준에 부합해야 한다”며 “이러한 기준에 맞는지 살펴본 후 가능하다고 판단하면 지방자치단체에 전달해 처분을 내리는 방식”이라고 설명했다.

건설사에 대한 등록 말소권자는 관할 지방자치단체장이다. 포스코이앤씨는 경북 포항에서 건설업 등록을 했기 때문에 경북도에게 권한이 있다. 포스코이앤씨가 등록말소를 당하면 1997년 동아건설산업에 대해 건설면허 취소 처분을 내린 이후 28년 만이다. 다만 포스코이앤씨가 처분 결과에 불복해 소송을 제기할 가능성도 있다.

건설업계는 정부의 현장 안전 강화 방침에 공감하면서도 처벌수위를 둘러싸고 초긴장하는 상태다. 한 대형 건설사 관계자는 “건설 현장에서 사고가 나면 산업안전기본법이나 중대재해처벌법에 따라 책임지는 일련의 절차가 있는데, 등록 말소는 이를 뛰어넘는 처벌”이라며 “최근 건설사들은 안전 문제에 대해 촉각을 곤두세우며 건설 현장에서 매일 새로운 지침을 내리고 있지만, 혹서기에 태풍까지 우려되는 시기라 내부적으로 고민이 많다”고 밝혔다.

협회 차원에서도 우려의 목소리를 내고 있다. 한 협회 관계자는 “건설사가 사고에 대한 책임을 충분히 져야 하지만, 실제로 면허 취소까지 되면 대형 건설사뿐 아니라 엮여있는 하청·협력업체까지 줄줄이 영향을 받을 수 있다”며 “정부의 안전관리 정책에 공감하지만 앞으로 건설업을 영위하는 것 자체가 어려워질까 노심초사하며 건설 생태계에 미칠 영향에 예의주시하고 있다”고 강조했다.

전문가들도 안전을 위한 제도가 충분히 마련돼 있는 만큼, 처벌보다는 실행 역량 강화에 초점을 맞춰야 한다고 조언한다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “포스코이앤씨의 사고는 건산법에 언급된 등록 말소 기준에 부합하지 않아 적용이 어려울 수도 있다”며 “정부가 대통령의 지시에 따라 강화된 법령을 마련하면 포스코이앤씨 이후 사례부터 도입될 가능성이 높다”고 전망했다.

이어 이 연구위원은 “건설사 입장에선 영업정지나 등록말소 얘기만 나와도 강력한 압박”이라며 “공사비를 현실적인 수준으로 반영하고, 건설사와 작업자들이 안전 규정을 지킬 수 있는 실행 역량을 확보할 수 있도록 근본적인 해결책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.