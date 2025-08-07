미·영 거쳐 8일 GS아트센터서 정식 개막 브로드웨이·웨스트엔드보다 화려한 무대 개츠비의 삶과 욕망 통해 물질주의 경계

[헤럴드경제=고승희 기자] “뉴 머니 영앤리치 손가락질당하면 어때?” (‘위대한 개츠비’ 넘버 ‘뉴 머니’)

1920년대 미국을 사로잡은 ‘찰스턴(Charleston)’을 추는 배우들이 ‘뉴 머니’와 ‘영앤리치’를 외친다. 신인 걸그룹 멤버들이 자신의 꿈은 ‘영앤리치’라고 주저 없이 말하고, 올드 K-팝 선배들은 “영하진 않지만 리치하다”고 말하는 시대. ‘올드머니’ 세계를 한없이 갈망하는 졸부 개츠비의 삶이 선율에 실려 온다. ‘손가락질당한다’ 해도 오늘 밤은 ‘파티, 파티, 또 파티’다. 이 밤, 개츠비의 파티에 초대된다면 드레스 코드는 ‘블랙 & 골드’가 제격이다.

개츠비의 ‘화려한 파티’가 상륙했다. 뉴욕 브로드웨이와 런던 웨스트엔드를 거쳐 당도한 곳이 서울. 신춘수 오디컴퍼니 대표의 야심작, 뮤지컬 ‘위대한 개츠비’가 지금 한국, 미국, 영국 3개국에서 동시에 관객과 만나고 있다.

‘위대한 개츠비’는 미국 작가 F.스콧 피츠제럴드의 동명 소설을 원작으로 한 창작 뮤지컬이다. 자수성가한 신흥 부자인 제이 개츠비가 대대로 부유한 ‘올드 머니’ 집안 출신의 옛 연인 데이지 뷰캐넌을 사랑하면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 신춘수 대표가 아시아 최초로 브로드웨이에서 단독 리드 프로듀서를 맡아 제작했다. 지난해 4월 브로드웨이에서 개막했고, 지난 4월엔 웨스트엔드에서 막을 올렸다.

신춘수 대표는 6일 서울 강남 GS아트센터에서 열린 프레스콜을 통해 기자들과 만나 “브로드웨이, 웨스트엔드를 거쳐 온 작품을 한국 관객들이 진정 사랑할 수 있겠느냐는 두려움과 설렘이 있었다”며 “작품을 점점 발전시키면서 덧칠하고 있다. 조명, 의상 등 모든 부분에서 섬세함을 더했고 극장에 맞춰 디자인한 서울 프로덕션은 브로드웨이, 웨스트엔드보다 아름답다”고 자신했다.

이번 공연은 서울에서만 선보이는 오리지널 프로덕션이다. 2022년 토니상에서 뮤지컬 ‘컴퍼니’로 남우조연상을 받은 매트 도일이 제이 개츠비를, 뮤지컬 ‘알라딘’의 북미 투어에서 자스민 역을 맡았던 센젤 아마디가 데이지 뷰캐넌 역을 맡았다. 영어로 진행되는 만큼 네 개의 대형 스크린을 통해 자막을 제공한다. 매트 도일은 “배우들이 훌륭한 스토리텔러이기 때문에 영어를 모르는 관객이 자막 없어도 스토리와 감정을 이해할 것”이라고 말했다.

‘위대한 개츠비’는 정식 개막(8월 8일~11월 9일·GS아트센터)에 앞서 지난 1일부터 프리뷰 공연을 통해 한국 관객과 만나고 있다. 브로드웨이에서 날아온 창작진도 한국에서의 개막에 들뜬 마음을 감추지 못했다.

대본을 쓴 케이트 캐리건 작가는 “마침내 고향에 돌아온 것 같다. 신춘수 프로듀서, 제이슨 하울랜드 작곡가와 함께 제일 좋아하는 책에 관해 이야기하며 이 뮤지컬을 한국에서 할 수 있으면 참 좋겠다고 이야기했다”며 “정말로 한국에서 개막하게 돼 마침내 고향에 돌아온 것 같다”며 개막 소감을 들려줬다. 안무가 도미니크 켈리도 “미국 LA의 작은 회의실에서 이 작품의 초기 단계부터 참여했을 때 이렇게 글로벌 관객들 앞에서 공연하게 되리라곤 상상도 못했다”며 “전 세계를 투어하며 관객들의 반응을 보며 무대 공연을 하는 것은 정말 기쁘다”고 했다.

1920년대 황금기를 보내던 미국을 배경으로 막대한 부를 쌓은 ‘영앤리치’ 개츠비의 이야기를 담은 무대는 그 시절을 철저히 구현해 관객과 시간여행을 떠난다. 안무와 음악도 마찬가지다. 1920년대에 유행한 장르와 춤이 2025년과 어우러진다. 도미니크 켈리는 “스트리트 댄스, 재즈 댄스, 볼룸, 탭 등 다양한 춤이 ‘위대한 개츠비’에 섞여 있다”며 “찰스턴 등 당시 춤을 가져다 리믹스해 오늘날 관객이 보기에도 흥미를 가지도록 했다”고 말했다.

특히 무대에선 1920년대에 금기로 여겨지던 춤 동작들도 발견할 수 있다. 그러면서 그는 “이전 세대 안무가도, 현재의 K-팝을 즐기는 사람들도 익숙한 동작이 있을 것”이라고 했다.

음악은 2016년 ‘마타하리’를 시작으로 ‘지킬앤하이드’, ‘웃는 남자’의 편곡, ‘스윙 데이즈_암호명 A’ 등을 만든 작곡가 제이슨 하울랜드가 맡았다. 그는 “1920년대를 어떻게 장엄하게 구현할지 고민했다”며 “음악의 규모가 매우 크다. 환상적인 오케스트라의 호른을 비롯해 다양한 악기를 조합했다”고 말했다.

뮤지컬의 원작이 된 소설은 그 시절의 졸부 격인 ‘신흥 부자’ 개츠비의 화려한 삶을 그리며 더 높은 곳을 향한 인간의 끝없는 욕망을 통해 물질 만능주의와 도덕적 타락을 고발한다. 무대 곳곳에선 ‘영앤리치’의 삶을 묘사하며 화려함 이면의 허황된 삶에 대한 경계를 드러낸다.

작사가 네이슨 타이슨은 “개츠비는 정말 화려한 삶을 살지만, 무대 뒤 배경에서 일어나는 일들에선 그 뒤에 거짓되고 허황한 것이 많다는 것을 보여준다”며 “닿을 수 없는 허상을 좇아가는 모습이 ‘위대한 개츠비’에 담겼다”고 말했다. 작가 케이트 캐리건도 “‘위대한 개츠비’의 모든 캐릭터는 더 나은 삶을 살려는 욕구를 가진 인물들이라는 점에서 모든 독자와 관객에게 공감을 준다”며 “다만 여기서 그치지 않고 자본주의의 해악에 대해 경계해야 할 욕망을 언급, 절제해야 한다는 동전의 양면 같은 메시지가 있다”고 했다.