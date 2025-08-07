[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 연일 계속되는 기록적인 폭염 속에서 에너지 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 가구당 5만원의 냉방비를 지원했다고 7일 밝혔다.

대상자는 기초생활수급자 및 차상위계층 1만1566가구다. 전체 지원 규모는 약 5억8000만 원이며, 지원금은 별도 신청 없이 기존에 등록된 가구주 명의의 대표 계좌로 일괄 지급됐다.

특히, 구는 사전에 대상자 전원에게 문자메시지를 발송해 지원 내용을 신속히 알리고, 전화 안내를 병행했다.

계좌 확인이 어렵거나 부득이한 사정이 있는 가구에 대해서는 추후 관할 동주민센터를 통해 현금으로 지급할 예정이다.

아울러 구는 전 구민을 대상으로 한 ‘현장 맞춤형 폭염 대책’도 적극 추진 중이다.

▷24시간 무더위쉼터(스마트 쉼터) 운영 ▷스마트 그늘막 확충(84→114) ▷동작구형 폭염 특수사업 ‘그늘막 터널’ 확대(1→5) ▷유동 인구 밀집 지역 ‘보냉 디스펜서’ 비치 ▷양우산 무료 대여 ▷쿨링포그 6개소 가동 등 다양한 폭염 대응 사업을 펼치고 있다.

박일하 동작구청장은 “이번 냉방비 지원이 폭염으로 어려움을 겪고 있는 저소득 가구에 실질적인 도움이 되길 바란다”라며, “앞으로도 구민 누구나 안전하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 촘촘한 복지정책을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.