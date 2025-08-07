K-방산 열풍 속 청약 흥행 오는 18일 코스닥 상장 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼양컴텍이 수요예측에 이어 청약 흥행에 성공하며 K-방산의 저력을 재입증했다.

K-방산 방탄 솔루션 기업 삼양컴텍은 지난 5일~6일 양일간 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행한 결과 927.97대 1의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다.

일반 투자자 배정 물량 362만5000주 모집에 40만3911건, 총 33억6390만2400주가 신청됐다. 이에 따라 집계된 청약증거금은 12조9510억원이다.(중복청약건수 포함)

삼양컴텍은 지난달 24일부터 30일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총 2486개의 기관이 참여해 총 58억5517만2000주를 신청했으며, 565.55대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히, 전체 주문 물량 중 44.8%가 의무보유확약을 설정했다. 이는 올해 코스닥 기업공개(IPO) 기준, 가장 큰 공모 규모(1117억 원)에도 가장 높은 확약 비율을 달성한 것이다.

삼양컴텍은 이번 코스닥 상장을 통해 확보한 공모자금을 ▷연구개발 및 생산 역량 강화 ▷포트폴리오 확대 ▷공장 증설 및 연구소 이전 ▷M&S사업 자동화 등 핵심 투자계획을 본격 추진하는데 활용할 계획이다.

김종일 삼양컴텍 대표이사는 “당사에 기술력과 성장성에 신뢰를 갖고 적극적으로 참여해주신 모든 투자자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “상장을 통해 한단계 더 도약해 글로벌 최첨단 방탄 솔루션 시장을 선도하며 주주분들과 동반 성장해나가겠다”고 말했다.

삼양컴텍은 오는 8일 납입을 거쳐 18일 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장주관사는 신한투자증권과 NH투자증권이다.