삼성·한남 이은 세 번째 센터

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 ‘Club1(클럽원) 도곡PB센터지점’을 개점했다고 7일 밝혔다. 기존 하나은행 도곡PB센터지점을 프리미엄 자산관리 브랜드 ‘Club1’ 으로 확장 전환했다.

지난 6일 문을 연 ‘Club1 도곡’은 지난 2021년에 ‘Club1 한남’ 개점 이후 약 4년 만에 문을 연 하나은행의 프리미엄 자산관리 PB센터다. ‘Club1 삼성’과 ‘Club1 한남’에 이은 세 번째 센터다.

‘Club1 도곡’은 하나은행 소속 세무, 부동산, 신탁, 포트폴리오 전문가들이 ▷가업승계 ▷금융투자 ▷부동산 ▷세무 ▷법률 등을 포함해 ▷문화 예술행사 ▷프라이빗(개인) 세미나 등 전통적 자산가와 영리치(젊은 부자)를 위한 다양한 서비스를 제공한다.

하나은행은 국내 주요 자산관리 서비스의 각축장인 도곡동에서 국내 최고의 자산관리 명가로서 확고한 입지를 구축할 방침이다.

‘Club1 도곡’은 디자인 콘셉트에 겸양과 절제로 대표되는 한국의 고유문화를 반영했다. 은행에 방문하는 고객을 환대하는 공간으로 구성됐다. 또한 한국의 전통 색채인 오방간색을 활용해 상담실을 꾸몄다. 음향 시설을 갖춘 소셜룸과 디지털 연계 세미나실도 있다.

이호성 하나은행장은 “하나은행은 항상 ‘손님 First(퍼스트)! 손님이 최우선!’이라는 자세로 고객을 위한 최고의 자산관리 역량을 갖추기 위해 노력해 왔다”며 “기대를 뛰어넘는 품격 있는 공간에서 최고의 자산관리는 물론 특별한 문화적 경험을 제공하겠다”고 말했다.

하나은행은 ‘Club1’을 통해 전통적인 자산관리 시장을 떠나 최근 부의 이동을 고려한 새로운 거점 지역에 브랜드 채널을 추가 설치할 계획이다. 전통적 자산가와 영리치를 대상으로 다양한 콘텐츠를 제공할 방침이다.