[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]신예 보이그룹 비보이즈(BE BOYS)가 지난 18일 공개됐다.

비보이즈(윤서, 구현, 민준, 학성, 타쿠마, 원천)는 이날 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘BE:1(비:원)’으로 데뷔했는데, 반응이 기대 이상이다.

타이틀곡 ‘I’M SO SORRY, BUT I LOVE YOU‘를 부르는 메인보컬 윤서의 목소리가 썩 잘 어울린다.

싱어송라이터 소수빈이 롤모델이라는 윤서는 “존경하는 선배님인 빅뱅에게 영감을 받아 노래 제목도 그렇게 정했다”고 말했다.

데뷔 앨범 ‘BE:1’은 비보이즈의 세계관을 여는 첫 페이지이자 이들의 존재를 알리는 첫 번째 서막으로, 서툴지만 용기 있고 엉뚱하지만 진심이 담긴 비보이즈만의 매력을 고스란히 녹여냈다.

타이틀곡 ‘I’M SO SORRY, BUT I LOVE YOU(아임 쏘 쏘리, 벗 아이 러브 유)’는 감정을 숨기지 못하고 폭발해버리는 소년의 고백을 담은 펑키한 댄스 팝으로, 비보이즈 특유의 엉뚱하고 순수한 에너지가 돋보이는 러브송이다. ‘너는 바보다’, ‘이 감정이 주체가 안돼’ 같은 유쾌한 가사 속엔 진심이 녹아 있고, 중독성 강한 기타 리프와 고조되는 브라스 사운드가 그 설렘을 더한다.

이 밖에도 ‘if i ain’t got you(이프 아이 애인트 갓 유)’, ‘CLOVER(클로버)’, ‘BE There(우리라는 이름)’까지 비보이즈의 다채로운 면모를 엿볼 수 있는 총 4트랙이 담겼다.

비보이즈는 ‘우리는 존재한다, 그리고 증명한다’라는 팀의 의미처럼 스스로의 존재를 증명해 나갈 첫 출항 준비를 마쳤다. 윤서, 구현, 민준, 학성, 타쿠마, 원천까지 여섯 명의 악동 꾸러기는 각기 다른 개성과 에너지로 올 하반기 가요계에 새 바람을 불러일으킬 예정이다.

특히 타쿠마와 학성, 원천은 KBS2 ‘메이크 메이트 원(MA1)’, 윤서는 Mnet ‘빌드업’, 구현은 MBC ‘소년판타지 시즌2’, MBC M ‘FAN PICK’에 참가하며 데뷔 전부터 얼굴을 알린 바 멤버들의 폭발적인 시너지에 기대가 쏠린다.