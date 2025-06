써클 CEO “역사가 만들어지고 있다”

[헤럴드경제=김우영 기자] 미 상원이 지난 17일(현지시간) 스테이블코인 관련 법안을 통과시키자 18일 뉴욕증시에서 코인 관련주가 급등했다. 규제 불확실성 해소로 가상자산 산업이 제도권 편입의 전환점을 맞이했다는 기대감이 주가를 끌어올렸다.

이날 스테이블코인 발행사 써클의 주가는 33.96% 올랐다. 가상자산 거래소 코인베이스는 16.32%, 가상자산 거래 기능을 제공하는 증권거래플랫폼 로빈후드도 4.54% 상승했다.

앞서 상원에서 공화당과 민주당은 스테이블코인에 대한 연방 규제의 큰 틀을 마련하는 ‘GENIUS 법안(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)’을 초당적으로 통과시켰다.

스콧 베센트 미 재무장관은 “GENIUS 법안 통과로 스테이블코인이 2030년까지 3조7000억달러 시장으로 성장할 가능성이 더 높아졌다”고 말했다.

법안은 하원을 거쳐 트럼프 대통령이 서명하면 시행된다. 트럼프 대통령은 오는 8월까지 스테이블코인 관련법이 테이블 위에 올라오길 바란다고 밝힌 바 있다.

하원 금융서비스위원회는 지난 4월 자체 스테이블코인 법안 (STABLE Act)을 통과시켰으나 아직 본회의 표결은 하지 않고 있다. 이에 따라 하원은 GENIUS 법안을 채택하거나 양측 법안을 통합한 형태로 논의를 진행할 것으로 보인다.

스테이블코인은 미국 달러 등 법정통화에 연동돼 가격 변동성은 적으면서 가상자산의 편의성과 속도는 유지하는 장점을 갖고 있어 시장의 주목을 받고 있다.

써클이 발행하는 스테이블코인 USDC 시가총액은 약 614억달러로, 시장에서 두 번째로 크다. USDC는 써클이 코인베이스와 공동 개발한 토큰으로, 코인베이스가 1분기 스테이블코인 관련 매출이 전년 대비 51% 급증하는데 큰 몫을 했다.

제레미 알레어 써클 최고경영자(CEO)는 X(옛 트위터)를 통해 “역사가 만들어지고 있다”며 “이번 입법은 향후 수십년 간 미국의 경쟁력을 이끌 것”이라고 밝혔다.